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AHLAK -1-

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ADNAN ÖZ

Üzülerek görüyoruz ki ciddi bir ahlak sorunumuz var.

Adalet duygumuz yok olmuş, kişisel çıkarlarımız  yada tabi olduğumuz camianın çıkarı herşeyin önüne geçmiş.Dini hassasiyeti yüksek diye düşünülen bir çok kişide bile islami kurallara uyma konusunda ciddi diyebileceğimiz yıpranmalar ve yalpalar  yaşanıyor.

Bahsettiğim insanların kişisel dini tercihler değil,toplumun genelini ilgilendiren özellikle deadalet terazisinin sapmasından bahsediyorum.

Malesef doğru diye aldığımız karara, hakka uygun mu diye bakmadan  fikrimiz doğrultusuna yada yanında olduğumuz camia tarafına yontuyor o tarafa kullanıyoruz.

Önce ülkemizin sosyal demokrat olduklarını bildiklerimizin ölçülerine bakalım.

Bu ülkede açık oy,gizli tasnif ve sonuçlar açıklanmadan yakılan oyları demokrasi adına yapıldığını yada tek partili dönemden çok partili döneme geçiş de olur böyle  diye savunmak ne kadar adaletli, bir tavır biraz düşünelim.

Çok partili sistemegünün yöneticilerinin artık zamanı geldi,demokrasiye geçelim düşüncesiyle geçilmediği bilinsin.

Rusya’dan kaçıp Nato’ya sığınma talebimiz karşısında  ABDnin tek partili sistem dikdatörlüktür çok partili sisteme geçin diye dayatması sonucunda  geçilmiştir.

İlk seçimdeki açık oy gizli tasnif ve sonuçlar açıklanmadan oyların yakılması o günkü yöneticilerin hin’liğidir ama ABD bunu yememiştir.Ondan sonraki ilk seçim normal şartlarda yapılmış ve artık CHP iktidarı son bulmuştur. Bunun savunulacak yanı yoktur ama CHPli kardeşlerimizin kendilerini  geçmişte yapılan bütün hataları savunmak zorunda hissetmeleri anlaşılır gibi değildir.

Yıllardır ülkemiz ne düzgün bir hukuk sistemine kavuşabilmiş ne de adil bir yargılama görebilmiştir.

Soyanlar soyduğuylakalmış,çalanlarda çaldığıyla kalmıştır.Numune örnek olabilir ama geneli böyledir.Laiklik adı altında insanların inançlarını yaşaması engellenirken sosyal demokratım diyenler,fikir, düşünce  ve inanç özgürlüğünü savunanlar bu durum  işlerine geldiği için sesini çıkmamış adeta üç maymunu oynamıştır.

Defalarca Cumhurbaşkanı aynı sistemle seçilmiş  367  aranmamış ama iş rakiplerine gelince buradada ses çıkarmamışlar hatta karşı duruş sergilemişler.

15 yılda 9 defa milletin karşısına çıkıp oy istemiş birine dikdatör diye eleştiri getirilirken, yıllarca ülkesini seçime gitmeden yönetmiş birine övgüler düzmenin izahı nasıl yapılacak.

Bu nasıl bir ölçüdür bu nasıl bir adalettir aynı fikirdeyiz diye bir dikdatör övülürken farklı düşünüyor diye milletin yarısından fazlasının oyunu alan birinidikdatör diye yerden yere vurabiliyoruz.

Görünen şu ki kimsenin adalet istediği yok herkes kendi çıkarına karar verecek yargı ve kendi çıkarına olan bir sistem istiyor.

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