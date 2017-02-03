Ahlat’ta Bir Ayda 55 Kişi Zehirlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde son bir ayda soba ve tandırdan sızan dumandan 55 kişi zehirlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde son bir ayda soba ve tandırdan sızan dumandan 55 kişi zehirlendi.

Ahlat Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Önder Doğan, ocak ayı içerisinde acil servise soba ve tandır nedeniyle 55 zehirlenme vakası geldiğini söyledi. Dr. Doğan, tandırdan kaynaklanan zehirlenme vakalarını daha şanslı zehirlenme vakaları olarak gördüğünü belirterek, "Çünkü şahıs uyanıkken zehirleniyor ve baş ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi belirtilerden dolayı hemen acile geliyor. Ancak sobadan kaynaklı zehirlenmelerde şahıslar uyurken zehirlendiği için risk çok daha fazla oluyor. Çok şükür bugüne kadar ilçemizde ölümle sonuçlanan bir zehirlenme vakası yaşamadık. Ancak karbonmonoksit zehirlenmelerinin tetiklediği çok ciddi başka rahatsızlıklar da var. Beyin ödemi, kısmi felç, inme, kalp krizi gibi rahatsızlıkların zehirlenme akabinde tetiklenmesi olası bir durumdur. Bu nedenle özellikle kalp sorunu yaşayan yaşlılarımızın sobanın yandığı odada uyumamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Bölgede kış şartlarının çok ağır geçtiğini de belirten Dr. Önder Doğan; baş ağrısı, baş dönmesi, denge sorunu, mide bulantısı gibi sorunlar yaşayan vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istedi.