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Ahlat’ta Uygulama Serası Kuruldu

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Ahlat’ta Uygulama Serası Kuruldu
Zengin tarım arazileri ve verimli topraklarıyla bilinen Bitlis'in Ahlat ilçesinde, üzüm ve gül fidesi yetiştirilmesi için çalışmalar başladı.

Zengin tarım arazileri ve verimli topraklarıyla bilinen Bitlis'in Ahlat ilçesinde, üzüm ve gül fidesi yetiştirilmesi için çalışmalar başladı.

Ahlat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait uygulama serasında üzüm ve gül fidesi yetiştirme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda 11 çeşit üzüm denemesi için Erzincan, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Adana illerinden üzüm çelikleri getirilerek uygulama serasında dikim ve köklendirme işlemlerine başlandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahlat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nihat Keskin, "İlçemizdeki ürün desenine yeni ürünler kazandırmak gayesi ile teknik ziraat personeli arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde, üzüm denemelerinin oldukça yararlı olacağı yönünde karar aldık ve akabinde Erzincan, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Adana illerinden getirdiğimiz üzüm sürgünlerini seramızda çelikleme yöntemi ile dikimlerini gerçekleştirdik. Yine aynı yöntemle gül fidesi üretimi için de dikimler yaptık. Köklenen fidelerimizi bahar aylarında deneme parsellerine dikeceğiz. Çalışmalarımızda bize her zaman destek veren Kaymakamımız Mustafa Akgül Beyefendiye özellikle teşekkür ve şükranlarımızı arz ederim. Kaymakamımız ilçemizde sebze ve meyve üretiminin çeşitlendirilmesi ve arttırılması yönünde sürekli telkin, tavsiye ve talimatlarda bulunmuştur. Bundan sonra bu tür çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

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