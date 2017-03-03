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Ahlat’ta Ygs’ye Girecek Öğrencilere Seminer

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Ahlat’ta Ygs’ye Girecek Öğrencilere Seminer
Bitlis'in Ahlat ilçesinde YGS sınavı öncesi sınav kaygısı, moral ve motivasyon konusunda seminer verildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde YGS sınavı öncesi sınav kaygısı, moral ve motivasyon konusunda seminer verildi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Şube Müdürü Bülent Bildirici ve ilçedeki liselerde öğrenim gören ve 12 Mart'ta YGS'ye girecek olan 12'inci sınıf öğrencileri katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ali Önen, YGS'ye girecek olan 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınav kaygısı, moral ve motivasyon konusunda seminer verdi. Öğrencilere çeşitli önerilerde bulunan Önen, başarmanın yarısının inanmaktan geçtiğini ve herkesin başarıyı yakalamak için kendisine güvenmesini gerektiğini söyledi.

YGS sınavına çok az bir sürenin kaldığını belirten Prof. Dr. Önen, öğrencilere bu süreyi iyi değerlendirmelerini, düzenli bir çalışma yürüterek moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını istedi.

Yaklaşık bir saat süren seminer sonunda konuşan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ise; "Sınava yaklaşık 10 günlük bir süre kaldı. Ben sizlerin gözlerinde gördüğüm ışıltıdan anlıyorum ki sizler bu işin üstesinden geleceksiniz. Sizler siz olduktan sonra gerisi teferruattır. Ne olursa olsun yanlışınızla, doğrunuzla her şeyinizle sizler bizimsiniz. Ama içinizde kendini bilmeyen ve yanlış yapanı da düzeltmek bizim görevimizdir. Herkes yanındakinden, çevresindekinden sorumludur. Milli ve manevi değerlerimize, ahlaki değerlerimize sahip çıkmak ve korumak bizlerin temel görevidir. Hiçbir zaman birinin yaptığı yanlış topluma mal edilemez. Sizleri seviyoruz, sizlerin başarılı olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki sınavda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Seminer sonunda Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, semineri veren Prof. Dr. Ali Önen'e tablo hediye etti.

Ahlat’ta Ygs’ye Girecek Öğrencilere Seminer

Ahlat’ta Ygs’ye Girecek Öğrencilere Seminer

Ahlat’ta Ygs’ye Girecek Öğrencilere Seminer

Ahlat’ta Ygs’ye Girecek Öğrencilere Seminer

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