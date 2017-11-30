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Ahlat’tan Bakan Kurtulmuş Ve Elvan’a Davet

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Ahlat’tan Bakan Kurtulmuş Ve Elvan’a Davet
Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'u Ahlat'a davet ettiklerini...

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'u Ahlat'a davet ettiklerini belirterek, bakanların ilçeye gelme kararı aldıklarını söyledi.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, 3 bakanı makamında ziyaret ederek çalışmaları ve ilçeye yapılacak yatırımlar hakkında bilgilendirdi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, beraberinde AK Parti Bitlis Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ve Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'yla Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'u makamlarında ziyaret ettiler.

Bitlis geneli ve Ahlat ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bakanlarla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlar verirken, Ahlat'ta çok amaçlı yeni bir kapalı spor salonun ise yatırım programına alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, "Kalkınma Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız ile Kültür ve Turizm Bakanımızı, Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz ve Bitlis Valimiz İsmail Ustaoğlu ile birlikte ziyaret ederek ilimiz ve ilçemizdeki çalışmaları anlattık. Kültür Bakanımız Numan Kurtulmuş ile makamlarında gerçekleşen görüşmemiz çok olumlu gerçekleşti. Ahlat'ımızı vekilimiz ve valimizle çok iyi anlatma fırsatı bulduk. Bakanımız yakında ilimizi ve Ahlat'ı ziyaret edecekler. Kültürel mirasımızın ihyasına tam destek aldık. Gençlik ve Spor Bakanımız Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile ziyaretimizde ilimiz ve ilçelerimizdeki yatırımları görüşerek, Ahlat'ımıza yeni çok amaçlı kapalı spor salonu yatırım programına alındı. Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'la da ilimiz ve ilçemizde gerçekleşecek yatırımları görüştük. Bakanımızı ilimizde ve ilçemizde ağırlamak üzere mutabık kaldık. Bakanlarımızla görüşmelerimizde Vekilimiz Vedat Demiröz'e ve Bitlis Valimiz İsmail Ustaoğlu'na çok teşekkür ederim" dedi.

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