Ahmed-i Hani Parkı’nda İkinci Etap Çalışmaları Sürüyor

Körfez Yukarı Hereke'de bölge parkı konsepti ile hayata geçirilen Ahmed-i Hani Parkı'nda ilk etap tamamlandı, içerisinde sosyal alanların yer aldığı...

Körfez Yukarı Hereke'de bölge parkı konsepti ile hayata geçirilen Ahmed-i Hani Parkı'nda ilk etap tamamlandı, içerisinde sosyal alanların yer aldığı ikinci etap çalışmaları ise sürüyor.

Körfez'de Yukarı Hereke'nin incisi olacak Ahmed-i Hani Parkı'nda ilk etap tamamlanarak hizmete açılmış, oyun gruplarının yer aldığı etabın açılmasına en çok çocuklar sevinmişti. Üç etaptan oluşacak olan Ahmed-i Hani Parkı'nın ikinci etabın startı verilirken, yapılacak olan kafeterya için de hazırlanan proje doğrultusunda çalışmalara başlandı. İkinci etap içerisinde, bay-bayan mescitler dışında vatandaşların cemiyetlerini yapabilmesi için 200 kişilik kafeterya ve kır düğünleri için alan oluşturulacak. Alanın ve halkın güvenliği için bir güvenlik kulübesi de bulunacak. Körfez manzarasının en güzel izlenebildiği alanlardan olan Ahmed-i Hani Parkı, şehrin gürültüsünden biraz olsun uzaklaşmak isteyenlerin de uğrak yeri olacak.