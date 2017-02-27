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Ahmet Bayram Fethi Sekin’in Anısına Koşacak

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Ahmet Bayram Fethi Sekin’in Anısına Koşacak
İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında fedakarca çarpışan ve hayatını feda eden şehit polis Fethi Sekin'in anısına 1 Mart tarihinde yol koşusu...

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında fedakarca çarpışan ve hayatını feda eden şehit polis Fethi Sekin'in anısına 1 Mart tarihinde yol koşusu düzenlenecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram da, kahraman şehidin anısına düzenlenecek olan yarışta ter dökecek.

İzmir Adliyesi'ne saldıran teröristlerle çatışan ve bir teröristi öldürdükten sonra şehit düşerek çok sayıda insanın hayatını kurtaran Trafik Polisi Fethi Sekin'in anısına İzmir'de yol koşusu düzenlenecek. 1 Mart tarihinde düzenlenecek olan koşu Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi önü Şelale meydanından başlayıp İzmir Adliyesi önünden dönülerek tekrar Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi önü Şelale Meydanında son bulacak. 11 kilometrelik güzergahta yapılacak olan koşuda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u başarılı maratoncu Ahmet Bayram temsil edecek. Düzenlenecek olan koşuda kahraman şehit polis Fethi Sekin'in anısının yaşatılacağının belirten yeşil-beyazlı sporcu Ahmet Bayram, "Başta kahraman polisimiz Fethi Sekin olmak üzere, halkımızın huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerinde bulundu.

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