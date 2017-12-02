Ahmet Bulut, Arda Turan’ın Transfer Olacağını Açıkladı

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Barcelona forması giyen oyuncunun transfer olacağını, gideceği kulübün ise 15 gün içinde netleşeceğini söyledi.

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Barcelona forması giyen oyuncunun transfer olacağını, gideceği kulübün ise 15 gün içinde netleşeceğini söyledi.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Maçı izleyenler arasında bulunan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, karşılaşma sonrası Arda'nın transfer durumuna ilişkin konuştu. Bulut, "Arda büyük ihtimalle transfer olacak ama nereye olacağı konusunda şu anda net bir şey yok. Devre arası için görüştüğümüz 3-4 tane kulüp var. 15 güne netleşecek. Ama Galatasaray'la bir görüşmemiz olmadı. İngiltere, İspanya ve İtalya'dan görüştüğümüz kulüpler var" dedi.