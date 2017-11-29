  • BIST 102.068
  • Altın 164,801
  • Dolar 3,9597
  • Euro 4,7033
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 15 °C

Ahmet Çalım, Kuşadası Esnaf Odası Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

» »
Ahmet Çalım, Kuşadası Esnaf Odası Başkanlığına Adaylığını Açıkladı
Kuşadası'nın tanınmış esnaflarından Ahmet Çalım, Ocak-Mart ayları arasında yapılacak Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığı için aday...

Kuşadası'nın tanınmış esnaflarından Ahmet Çalım, Ocak-Mart ayları arasında yapılacak Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Çalışma arkadaşları ile birlikte bir toplantı düzenleyen Ahmet Çalım, esnaftan gelen talep nedeniyle başkanlığa aday olduğunu belirterek, "Bizler "esnafımızın yanında sorun odaklı değil çözüm odaklı şeffaf bir yönetim için" bu yola çıkıyoruz " dedi.

Turizmde yaşanan sıkıntıların da hat safhaya ulaşmasıyla esnafın zor günler geçirdiğine dikkati çeken Ahmet Çalım, " Esnaf Odası'nda bir değişim ve yenileme zamanı geldiğine inanıyorum. Tüm esnafımızı tek tek gezerek, önerilerini alıyoruz. Gösterdikleri ilgiden son derece memnum. Bizler Kuşadası'nda esnafın yanında olacağız. Esnafımız bize her daim ulaşabilecek. Sorunlarını bizzat yanlarında, yerlerinde çözüme ulaştıracağız. Bu söylediklerimizin lafla değil projelerimizle olacağını her esnafımız görecek. Projelerimizin ilkini de esnafımızı meslek komitelerine ayırarak gerceklestirecegiz. Örneğin bir sanayi esnafi ile bir turistik carsi esnafımızın ya da bir pazarci esnafimizin sorunlari aynı değildir. Meslek komiteleri oluşunca bu cesitli sektorlerdeki esnafimizin sorunlarini ayrı ve daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabileceğiz. Esnafımız iş yerinde kendi işleriyle uğraşırken, esnaf kardeşlerimizin sorunlarını da bizler çözüme kavuşturacağız. Aylık periyotlarla esnaflarımızla karşılıklı belirlediğimiz gün ve yerlerde biraraya gelerek, sorunların ne olduğu ve nasıl adım atılması gerektigi noktasında toplantılar yapacağız. Kuracağımız komitelerin başkan ve temsilcileri ile sık sık bir araya geleceğiz. Esnafımıza ve ailelerine sosyal projeler başlatacağız. Örneğin Esnafımıza özel bir mesire alanı ve esnaf çocuklarına eğitim katkısı gibi projelerimizi hemen hayata geçireceğiz. Odamız günü ve çağı takip eden bir oda haline gelecektir. Odamızda bir Ar-Ge birimi kurup esnafımıza yeni projeler geliştirip işlerine ne gibi katkılar sağlayıp, kazançlarını nasıl yukarı çekeceğimizin çalışmalarını yapacağız " diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ceylanpınar Dedaş’dan Arızalara Hızlı Müdahale İçin Yeni Uygulama28 Kasım 2017 Salı 19:28
  • Arslan; “Yüce Milletimiz Her Zaman Mazlumun Yanında”28 Kasım 2017 Salı 19:13
  • Müftü Hüseyin Hazırlar: Efendimiz, Bütün Müslümanlar İçin Her Zaman Ve Her Asırda Yegane Örnektir28 Kasım 2017 Salı 18:18
  • Temizlik Bilinçlendirmesi Ve Çöp Poşeti Dağıtımı Devam Ediyor28 Kasım 2017 Salı 18:18
  • Prens Harry Ve Meghan Markle Mayıs Ayında Evleniyor28 Kasım 2017 Salı 18:13
  • Başkan Gürkan’dan Bilsam’a Övgü28 Kasım 2017 Salı 18:08
  • Adıyaman’da Başarılı Bulunan Projelerin Sözleşmeleri İmzalandı28 Kasım 2017 Salı 18:08
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Şiddetin Karşısında Susmak, Mümine Yakışan Bir Tavır Değildir”28 Kasım 2017 Salı 17:48
  • Yazar Sedef Erken Okurları İle Alternatif Sahne’de Buluşuyor28 Kasım 2017 Salı 17:48
  • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı28 Kasım 2017 Salı 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti