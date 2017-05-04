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Ahmet İsvan Yalova’da Toprağa Verildi

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Ahmet İsvan Yalova’da Toprağa Verildi
Eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan, Yalova'nın Taşköprü beldesinde toprağa verildi.

Eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan, Yalova'nın Taşköprü beldesinde toprağa verildi.

1973-1977 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Ahmet İsvan, İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede geçtiğimiz gün 94 yaşında vefat etti. Ahmet İsvan'ın bugün öğle namazını müteakip İstanbul Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Yalova'ya getirilen İsvan için burada tekrar cenaze namazı kılındı. İsvan'ı son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında CHP milletvekilleri Deniz Baykal, Muharrem İnce, eski milletvekilleri Süleyman Çelebi, Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camide taziyeleri Ahmet İsvan'ın oğulları Orhan ve Osman İsvan kabul etti. İsvan'ın na'şı Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde eşi Reha İsvan'ın kabrinin yanına defnedildi.

Ahmet İsvan Yalova’da Toprağa Verildi

Ahmet İsvan Yalova’da Toprağa Verildi

Ahmet İsvan Yalova’da Toprağa Verildi

Ahmet İsvan Yalova’da Toprağa Verildi

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