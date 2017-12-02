Ahmet Nur Çebi: “6-0, 7-0 Bitebilirdi”

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ile farkın kapandığını belirterek, "Bu maç 6-0, 7-0 da bitebilirdi. Beşiktaş'ın çok büyük bir...

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ile farkın kapandığını belirterek, "Bu maç 6-0, 7-0 da bitebilirdi. Beşiktaş'ın çok büyük bir takım olduğunu ve bugüne kadar alınan başarıların tesadüf olmadığını göstermiştir" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Lig farklı noktaya doğru gitti. Aradaki puan farkı kapandı, bizim için önemli bir maçtı. Kaçan goller taraftarı heyecanlandırdı, bize de ümit verdi. Bu maç 6-0, 7-0 da bitebilirdi. Beşiktaş'ın çok büyük bir takım olduğunu ve bugüne kadar alınan başarıların tesadüf olmadığını göstermiştir" diye konuştu.

Negredo'nun başarılı olduğunu belirten Çebi, "Negredo bizim oyuncumuz, çok da başarılıydı. Keyifli ve rahat da bir gol attı. Futbolcunun ne kadar rahat olduğunu hissettim. Kendisini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Oğuzhan'ın pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Net penaltı. Sonra seyretse o anda görmediğini iddia edecektir. Tartışılacak bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

Çebi, ayrıca milli futbolcu Cenk Tosun'un şu anki şartlarda takımda kalacağını açıkladı.