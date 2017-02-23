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Ahmet Nur Çebi: “İnşallah İyi Bir Kura Çekeriz”

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Ahmet Nur Çebi: “İnşallah İyi Bir Kura Çekeriz”
Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hapoel Beer Sheva maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bir sonraki turda inşallah iyi bir kura çekip yolumuza...

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hapoel Beer Sheva maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bir sonraki turda inşallah iyi bir kura çekip yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Hapoel Beer Sheva'yı ilk maçta 3-1, ikinci maçta da 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na kalmayı başaran Beşiktaş'ta 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bundan sonra kalan 16 takım arasında mücadele edeceklerini belirten Çebi, "İnşallah iyi bir kura çekip yolumuza devam ederiz. Her takımı çok ciddi göreceksiniz. Herkesin emeği var, saygı duyacaksınız. "O takım kolay, bu basit" diye bir şey söylenemez" ifadelerini kullandı.

"Artık her maç derbi"

Galatasaray ile pazartesi günü oynanacak olan derbi maçla ilgili olarak da konuşan Çebi, "Ligde bir avantajımız olduğunu kabul edebiliriz ancak işimiz hala çok zor. 13 maçımız var ve her biri çok önemli. Küme düşme mücadelesi veren takımlar var ve o takımlar çok çetin maçlar çıkaracaktır. Bunu kabul etmeliyiz. Her maçı derbi gibi görmemiz gerekir. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan maçlar derbi konusunda ritüel anlamını taşıyor. Ancak şampiyonluk öyle çok basit bir şey değil. Hepimizin tek vücut olduğu bir mücadele dönemi çoktan başladı ve sonuna kadar devam etmek zorunda" diye konuştu.

"Yıldırım, hakkaniyetli bir maç yönetecektir"

Derbinin hakemi Bülent Yıldırım hakkında sorulan bir soru üzerine de konuşan Ahmet Nur Çebi, "Ben Bülent Yıldırım'ın çok eski bir hakem olduğunu çok iyi biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Sonuçta hakemdir ve Türk hakemidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tayin ettiği bir isimdir. Çıkıp da adaletli ve hakkaniyetli bir maç yöneteceğinden şüphem yok. Umarım hata yapmaz" diyerek sözlerini noktaladı.

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