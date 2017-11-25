  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Ahmet Özal: “Çocuklara Bilgisayar Dağıtımı Muhteşem Bir Şey”

» »
Ahmet Özal: “Çocuklara Bilgisayar Dağıtımı Muhteşem Bir Şey”
KOCAELİ(İHA) – 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilişim Fuarı'nı çok beğendi.

KOCAELİ(İHA) – 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilişim Fuarı'nı çok beğendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. 8. Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'ın oğlu eski milletvekili Ahmet Özal da fuarın ziyaretçileri arasındaydı. Ahmet Özal, uzun bir süre fuar alanındaki stantları gezdi ve ürünler hakkında bilgi aldı. Fuarın başarılı olduğunu belirten Ahmet Özal, "İzmit'te böyle bir fuarın olması beni etkiledi ve çok hoşuma gitti. İzmit'i zaten seviyorum. Arkadaşlarım çok burada. Onun için inşallah bu fuarın hepsini gezeceğim" dedi.

Özal, Türkiye'de bilgisayar ithalat yasağını rahmetli babası Turgut Özel'ın kaldırdığını, vergi ve fonlarını kaldırdığını hatırlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 6. Sınıf çocuklarına ücretsiz olarak dağıttığı bilgisayarlara da değinen Özal, "Çocukların bilgisayarla haşır neşir olması lazım, geleceği yakalamak için. Çocuklara bilgisayar dağıtılması konusu, Türkiye'nin en önemli konusudur. Türkiye'nin en önemli konusu çocuklardır. Muhteşem bir şey. Bunu yapan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilişim Fuarı İl Dışından Gelen Öğrencileri Ağırladı25 Kasım 2017 Cumartesi 10:33
  • Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanından Yerli Silah Açıklaması24 Kasım 2017 Cuma 13:13
  • Bilişim Furı’nda, ‘Yapay Zeka’ Konuşuldu24 Kasım 2017 Cuma 12:08
  • Fizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan, Bilişim Fuarı’nda24 Kasım 2017 Cuma 11:28
  • Müzik Çalan Havuçlar Bilişim Fuarı’nda24 Kasım 2017 Cuma 11:08
  • Eskişehir’de Üretti, Almanya Ve Fransa Talip Oldu24 Kasım 2017 Cuma 10:03
  • Dijital Penaltıyı Atın, Kupayı Kaldırın24 Kasım 2017 Cuma 09:43
  • Konya’da Gece Yarısı İpone X Yoğunluğu24 Kasım 2017 Cuma 08:18
  • Erciyes Teknopark İle Bozok Teknopark Arasındaki İşbirliği Güçleniyor24 Kasım 2017 Cuma 08:13
  • Ankara’da Gece Yarısı İphone X Çılgınlığı24 Kasım 2017 Cuma 01:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti