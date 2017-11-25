Ahmet Özal: “Çocuklara Bilgisayar Dağıtımı Muhteşem Bir Şey”

KOCAELİ(İHA) – 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilişim Fuarı'nı çok beğendi.

KOCAELİ(İHA) – 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilişim Fuarı'nı çok beğendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. 8. Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'ın oğlu eski milletvekili Ahmet Özal da fuarın ziyaretçileri arasındaydı. Ahmet Özal, uzun bir süre fuar alanındaki stantları gezdi ve ürünler hakkında bilgi aldı. Fuarın başarılı olduğunu belirten Ahmet Özal, "İzmit'te böyle bir fuarın olması beni etkiledi ve çok hoşuma gitti. İzmit'i zaten seviyorum. Arkadaşlarım çok burada. Onun için inşallah bu fuarın hepsini gezeceğim" dedi.

Özal, Türkiye'de bilgisayar ithalat yasağını rahmetli babası Turgut Özel'ın kaldırdığını, vergi ve fonlarını kaldırdığını hatırlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 6. Sınıf çocuklarına ücretsiz olarak dağıttığı bilgisayarlara da değinen Özal, "Çocukların bilgisayarla haşır neşir olması lazım, geleceği yakalamak için. Çocuklara bilgisayar dağıtılması konusu, Türkiye'nin en önemli konusudur. Türkiye'nin en önemli konusu çocuklardır. Muhteşem bir şey. Bunu yapan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.