Ahmet Özdoğan: “Tudor, Galatasaray’ın Hocası Değil”

Galatasaray'ın eski yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Galatasaray'da son dönemde yaşananlarla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Galatasaray'da son dönemde yaşananlarla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Özdoğan, Tudor'dan yönetime kadar birçok konuda da görüşlerini paylaştı.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, İHA'ya konuştu. Takımda son dönemde yaşanan düşüşten, yönetime kadar birçok konuda açıklamalar yapan Özdoğan, özellikle Teknik Direktör Igor Tudor'un, Galatasaray gibi bir takımı çalıştıracak kapasitede olmadığını söyledi. Geçtiğimiz hafta Dursun Özbek'in Tudor'la ilgili yaptığı açıklamaya değinen Özdoğan, "Dursun Özbek geçtiğimiz hafta açıklamada bulundu ve hocamızın arkasındayız dedi. Ben de diyorum ki, bundan önceki bütün hocalar için Dursun Özbek aynı şeyleri söyledi. Bu çok tehlikeli bir demeç. Ama herhalde bu hocanın arkasında dururlar" dedi. Galatasaray'da şu anda farklı bir dönem yaşandığını sözlerine ekleyen Özdoğan, "Geçtiğimiz dönemle, şimdiki dönem arasında fark var. Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray, bir futbol şubesi sorumluluğu altında gidiyordu. Ancak şu anda Dursun Özbek ve Mehmet Özbek var. Mehmet Özbek arka planda kalıyor son zamanda ancak ikisi götürüyor şu andaki durumu. Ben şu anda Galatasaray'da bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Tudor'la devam ederler diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Üst akıl için Lucescu'ya gittiler, galibiyetler gelince vazgeçtiler"

Galatasaray'ın sezon başında Lucescu'yu takıma üst akıl olarak getirmek istediğini hatırlatan Ahmet Özdoğan, "Dursun Özbek geçtiğimiz hafta basın mensuplarına bir demeç verdi ve Tudor'dan ne istiyorsunuz dedi. Ben kendi kendime düşündüm acaba farklı bir yerde miyim diye? Tudor'la ilgili ilk açıklamayı yönetim, temmuz ayında yaptı ve bir üst akıl istiyoruz dediler. Sonra da Lucescu'ya gittiler. Lucescu gelseydi bugün kulüpte bir üst akıl olacaktı. Ancak sonrasında üst üste gelen galibiyetlerle bu üst akıl kalmadı ve iyi gidiyoruz dediler. Futbol aklı kolay geliştirilebilecek bir şey değildir. Tecrübe gerektirir ve süreklilik esastır. Top çizginin içinde ya da dışında diye bakılmaz. Geleceğe dönük planlama yapılmalıdır. Galatasaray şu anda gündelik gidiyor. Galatasaray galip gelirse her şey çok güzel. 2.5 senedir Galatasaray'la ilgili kongrede ve divan kurullarında aynı şeyleri söylüyoruz. Bu futbol aklı planlaması yapılmadığı sürece Galatasaray bir yere gidemez" diye konuştu.

"Galatasaray'ın kuruluş amacı global bir takım olmak"

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'da olmamasının gündemde hiç konuşulmadığını belirten Ahmet Özdoğan, "Galatasaray, temmuz ayından sonra Avrupa'da yok ama bu konuşulmuyor. Galatasaray'ın kuruluş felsefesinde global bir takım olmak var. Galatasaray, Türkiye'nin değil, Avrupa ve dünyanın takımı olmalı. Zaten öyle ancak Dursun Özbek döneminde ilk yılda Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadık, bir sonraki sene katılamadık, bir sonraki yıl temmuz ayından sonrası gelmedi. Bu Galatasaray değil. Her sene yap boz gibi hareket ediliyor. Futbol aklına ihtiyaç var. Bu bir süreç gerektirir. 2.5 senede 56 teknik adam değiştirmişiz. Bugün Tudor'u tartışıyoruz. Galatasaray'da bu düşünülmez. 14 yıl şampiyon olamadığımız dönemde bile bunu düşünmedik. İstikrar olmadan hiçbir şey olmaz. Tudor, Galatasaray'ın antrenörü olamaz. Galatasaray, lige Tudor'la başladığı zaman zaten 1-0, 2-0 mağlup başlıyor. Bu çok net. Bunun iyi sonuçla ya da kötü sonuçla alakası yok. Galatasaray'ın bugün gerçek taraftarına soralım, yüzde 90 Tudor'un gitmesini ister. Tudor hangi başarıyla Galatasaray'ın başına geldi. Tudor iyi hoca olabilir ama Galatasaray'ın hocası değil. Bu takımın hocası daha farklı olmalı, dünyaya bakışı daha farklı olmalı. Tudor'un demeçlerine bakıyorum, yakışmayan açıklamalar oluyor. "Nerede basın mensupları" ne demek. Hoca kendi işiyle ilgilenmeli. Basın gelir veya gelmez, bu basının sorunu. Ya da biz Beşiktaş'ın atmosferinden etkilendik ne demek. Galatasaray dünyanın her stadında maça çıkmış bir takımdır. Galatasaray, başka bir statta atmosferden etkilenecek bir takım değildir. Çünkü bu takım bir dünya markasıdır ve bu takımlar hiçbir atmosferden etkilenmezler" açıklamasında bulundu.

"Tudor, Galatasaray'ın hocası değildir"

Tudor'un Galatasaray'ı çalıştıracak kapasitede bir teknik adam olmadığını söyleyen sarı-kırmızılı eski yönetici Özdoğan, "Tudor, Galatasaray'ın hocası değildir. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Galatasaray eğer Tudor'a rağmen şampiyon olursa çok büyük bir başarı kazanır. Çünkü kendi içinizde ve dışınızda mücadele ediyorsunuz demektir. Bu durum yine Tudor'un Galatasaray'ın hocası olduğunu göstermez. Galatasaray'ın zaten sadece forması ya 1. ya da 2. olur. Siz 3., 4. veya 5. oluyorsanız o zaman içinizde problem vardır. Galatasaray her zaman favoridir. Başka bir favori takım daha varsa onunla çekişir, en kötü 2. olur. Hedefte her zaman şampiyonluk vardır ve Galatasaray şampiyon olmalıdır. Galatasaray bu sene de şampiyon olur ama olursa da manşet, "Tudor'a rağmen şampiyon oldu" olmalıdır'" dedi.

"Transfer yapılsa da bir şey değişmez"

Devre arasında takıma takviye yapılmasının bir şeyi değiştirmeyeceğini dile getiren Ahmet Özdoğan, "Devre arasında istediğiniz futbolcuyu alabilirsiniz. Ancak Tudor baştayken değişen bir şey olmaz. Galatasaray'ın kadro kalitesinden ziyade, teknik adama ve anlayışa ihtiyacı var. Galatasaray sahaya çıktığı zaman, karşıdaki takımın sahada Galatasaray olduğunu görmesi lazım. Şu anda büyük maçlarda öyle değiliz. Normal maçlarda zaten Galatasaray baskılı oynuyor. Ama büyük maçlarda bize karşı önlem alan bir takım yok. Tudor'lu Galatasaray, rakibe karşı önlem alıyor. Bu yüzden hangi transferi yaparsanız yapın, bu anlayışla devam etmez. Hedefiniz olmalı. Hedef sadece şampiyonluk değil. Önümüzdeki yıl Galatasaray, Avrupa'da ne yapacak, 2 yıl sonra ne yapacak, 3 yıl sonra ne yapacak. Eğer hoca değişirse, gelecek hocayla bunu konuşmak lazım. Hoca adayları eğer size bu hedeflerde doğru şeyleri söylüyorsa, doğru hoca odur. Ama küçük hedefler verip, küçük takım gibi görüyorsa zaten o kişi, Galatasaray'a hoca olamaz. Galatasaray sahaya çıktığı zaman savunma oynamaz, hücum oynar ve kazanmak için oynar. Tabii ki maç içinde savunma da olacak ama genel özellik olarak hiçbir zaman 11 kişiyle savunma yapamaz. Siz maçlarda hücumda oynarsınız, savunma da oynarsınız ama ana hedef kazanmak üzerine olmalı. Galatasaray'da asla kaybetmemek mantığıyla maça çıkmak olmaz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlar yutkunmaya başladı ve bu hiç iyi bir durum değil"

Galatasaray'ın büyük maçlarda kazanmak için değil, kaybetmemek için sahaya çıktığını aktaran Ahmet Özdoğan, "Galatasaray özellikle büyük maçlara çıktığında adeta yenilmeyelim de ne olursa olsun mantığında. Öteki takımları yenelim, nasılsa şampiyon oluruz mantığındalar. Tudor, Beşiktaş maçını kaybettik de şampiyonluğu da mı kaybettik diyebilir. Ama taraftarlar moral ve motivasyonunu kaybediyor. Taraftar bu sene üzerine düşeni yapıyor. Maçların hepsi dolu geçiyor. Deplasmanda ve iç sahada Galatasaray'ı çok ciddi şekilde destekliyorlar. Bu taraftara karşı, büyük sorumluluklar var ve bunların yerine getirilmesi lazım. Galatasaraylının başı hiçbir zaman öne eğilmez ama Galatasaraylı yutkunmaya başlar. O kadar büyük bir takımız ki, başımız öne eğilmez ama yutkunmaya başlar. Taraftarlar şu anda yutkunmaya başladı ve bu hiç iyi bir şey değil. Taraftarlar şu anda hocaya da yönetime de güvenmiyor. Ancak taraftarlar, takıma destek veriyor. Bu takımın şampiyon olması için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Ancak bu yönetim ve teknik adam anlayışı Galatasaray için hiç iyi bir durum değil" diyerek sözlerini tamamladı.