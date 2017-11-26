Ahmet Özhan En Güzel Parçalarını Öğretmenler İçin Seslendirdi

Gaziosmanpaşa Belediyesi "Hayatı öğretenlere En Özel Program" kapsamında ilçede görevli öğretmenler için Türk Sanat Müziği'nin usta seslerinden Ahmet...

Gaziosmanpaşa Belediyesi "Hayatı öğretenlere En Özel Program" kapsamında ilçede görevli öğretmenler için Türk Sanat Müziği'nin usta seslerinden Ahmet Özhan konseri düzenledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi "Hayatı öğretenlere En Özel Program" kapsamında ilçede görevli öğretmenler için bir gece düzenledi. Ahmet Yesevi Kültür Merkezinde düzenlenen "Öğretmenler Günü" konserine ilçede görevli öğretmenler, aile yakınları ve basın mensupları katıldı. Genç neslin yetiştirilmesinde büyük sahibi olan öğretmenlerin yılda bir kez kutladığı gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Türk Sanata Musikisi'nin güçlü sesi Ahmet Özhan sahne aldı. Sanatçının farklı makamlardan seslendirdiği eserlere, kültür merkezini dolduran öğretmenler hep bir ağızdan eşlik etti. Öğretmenler Günü'nü kutlanan ilçede görevli öğretmenler gönüllerince eğlenirken, bazılar bu anları cep telefonlarıyla çekim yaparak ölümsüzleştirdi.