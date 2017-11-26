  • BIST 104.539
  • Altın 163,696
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 10 °C

Ahmet Özhan En Güzel Parçalarını Öğretmenler İçin Seslendirdi

» »
Ahmet Özhan En Güzel Parçalarını Öğretmenler İçin Seslendirdi
Gaziosmanpaşa Belediyesi "Hayatı öğretenlere En Özel Program" kapsamında ilçede görevli öğretmenler için Türk Sanat Müziği'nin usta seslerinden Ahmet...

Gaziosmanpaşa Belediyesi "Hayatı öğretenlere En Özel Program" kapsamında ilçede görevli öğretmenler için Türk Sanat Müziği'nin usta seslerinden Ahmet Özhan konseri düzenledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi "Hayatı öğretenlere En Özel Program" kapsamında ilçede görevli öğretmenler için bir gece düzenledi. Ahmet Yesevi Kültür Merkezinde düzenlenen "Öğretmenler Günü" konserine ilçede görevli öğretmenler, aile yakınları ve basın mensupları katıldı. Genç neslin yetiştirilmesinde büyük sahibi olan öğretmenlerin yılda bir kez kutladığı gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Türk Sanata Musikisi'nin güçlü sesi Ahmet Özhan sahne aldı. Sanatçının farklı makamlardan seslendirdiği eserlere, kültür merkezini dolduran öğretmenler hep bir ağızdan eşlik etti. Öğretmenler Günü'nü kutlanan ilçede görevli öğretmenler gönüllerince eğlenirken, bazılar bu anları cep telefonlarıyla çekim yaparak ölümsüzleştirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Her 2 Kişiden 1’i Diriliş Ertuğrul’u İzledi24 Kasım 2017 Cuma 13:48
  • Hülya Koçyiğit Kadına Şiddete Karşı Dizileri Protesto Etmeye Çağırdı24 Kasım 2017 Cuma 13:48
  • Bangladeş’te Türk Dizileri Sevgisi24 Kasım 2017 Cuma 13:38
  • Beyaz TV'ye son dakika Rasim Ozan Kütahyalı cezası24 Kasım 2017 Cuma 13:26
  • Kardeşim Benim 2 Filmine Optimum’da Görkemli Gala24 Kasım 2017 Cuma 12:13
  • Tuğçe Aral, Almanya’da Bir Günde Tıklanma Rekoru Kırdı24 Kasım 2017 Cuma 11:03
  • İşaret Dili İle Klip Tekrardan Türkiye Gündeminde24 Kasım 2017 Cuma 08:43
  • Üsküdar’da Neşe Karaböcek Rüzgarı24 Kasım 2017 Cuma 08:23
  • Dünyaca Ünlü Gitarist Bergama’ya Hayran Kaldı23 Kasım 2017 Perşembe 13:53
  • Leman Sam Bursalı Hayranlarıyla Buluştu23 Kasım 2017 Perşembe 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti