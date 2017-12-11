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Ahmet Tan: Simav’ın Yeni Hastanesi Hayırlı Olsun

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Ahmet Tan: Simav’ın Yeni Hastanesi Hayırlı Olsun
AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Simav'da yapımı tamamlanarak hizmete hazır duruma getirilen Dç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde incelemelerde...

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Simav'da yapımı tamamlanarak hizmete hazır duruma getirilen Dç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Tan, hastanede 90 tek yatak 30 çift yatak 5 ameliyathane ile 37 poliklinik bulunacağını dile getirdi. Milletvekili Tan, 26 bin metre kare kapalı alana sahip olan yeni hastanenin Simavlılara "hayırlı olmasını" ifade etti

Tan'ın inceleme gezisine Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, AK Parti Simav İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Baş Hekimi Uzman Doktor Sertaç Eraslan da eşlik etti. (MEİ-EFE)

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