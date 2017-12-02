Ahmet Taner Kışlalı Katalpasına Kavuşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli'de kurduğu Ahmet Taner Kışlalı Parkı'na, bombalı saldırıda katledilen ünlü siyasetçi ve yazarın en sevdiği...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli'de kurduğu Ahmet Taner Kışlalı Parkı'na, bombalı saldırıda katledilen ünlü siyasetçi ve yazarın en sevdiği ağaç olan katalpaya da yer verdi. Eşi Nilüfer Kışlalı, ona yazdığı mektupta, "evin önüne diktiği ve arabayı bu yüzden yola park etmek zorunda kaldığı" katalpa ağacıyla ilgili satırlara da yer vermişti.

Atıl durumdaki alanları modern görünümlerine kavuşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez 1999 yılında bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden siyasetçi ve yazar Ahmet Taner Kışlalı'nın adının verildiği mahalle için Çiğli'deki 19 bin metrekarelik alanda kentin en iddialı parklarından birini oluşturuyor. Yüzde 80'ni tamamlanan parkın en önemli sürprizi ise katalpa ağacı.

Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı'nın yazdığı bir mektuptan yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, parkta merhum gazetecinin en sevdiği ağaç olan katalpaya da yer verdi. Kışlalı'nın 1997 Eylülünde evinin önüne diktiği katalpa ağacının aynısı, kendi adını taşıyan ve Ocak sonunda açılacak parkın en özel köşesine yerleştirildi.

"Yeşili, doğayı çok severdi"

Ahmet Taner Kışlalı'nın parkları çok sevdiğini belirten Nilüfer Kışlalı, eşinin yeşili, özellikle de parkları çok sevdiğini söyledi. Kışlalı, katalpanın öyküsünü şöyle anlattı: "Bir yerde konferans vermeye gideceği zaman ararlardı. Özellikle istediğiniz bir şey var mı diye sorduklarında, kalacağı yerin yanında bir park olmasını isterdi. Biz buraya taşındığımızda evin önünde arabasını park ettiği bir yer vardı. Bir gün geldi "Nilüfer, buraya bir ağaç dikeceğim. Arabayı yola park ederim" dedi. Peyzaj mimari bir arkadaşı ile çıkageldi 1997 yılının Eylül ayıydı. Küçük bir katalpa ağacı dikildi. Şimdi 20 yıl oldu. O bize Ahmet'in hatırası. Tabii ki çok büyüyen bir ağaç, budatmak zorunda kalıyoruz sürekli. Bu da beni üzüyor ama ne yapalım."

Nilüfer Kışlalı, bombalı saldırıda katledilen eşi Ahmet Taner Kışlalı'ya 2013 yılında yazdığı mektupta şöyle demişti: "Canım, tam 14 yıl sensiz geçti. Sen buradan çok uzağa gittiğinde 50 cm, 3,5 kilo olan minocuk, 1,65 boyunda, 45 kilo. Benim saçımda beyazlar, yüzümde çizgiler çoğaldı. Sensizliği öğrenemedim ama sensiz yaşamayı öğrendim. Hani evin önüne diktiğin, arabayı bu yüzden yola park etmek zorunda kaldığın "Katalpa" ağacı o kadar büyüdü ki, kaç kere üzülerek budatmak zorunda kaldım."

350 ağaç, binlerce çiçek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece Çiğli'nin değil, kentin tamamı için önemli bir çekim merkezi olacak "Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Semt Parkı'nın 11 bin metrekaresini yeşil alan olarak düzenliyor. Proje kapsamında seyir terasları ve açık fitness alanları oluşturuluyor. Parkta ayrıca, yeni nesil çocuk oyun alanları ile dinlenme ve toplanma mekanları hazırlanırken, 2 bin metrekare çim alan düzenlenecek, toplam 350 adet ağaç dikiliyor. Ahmet Taner Kışlalı Semt Parkı'na dikilecek oya, kırmızı yapraklı süs eriği ve akasya ağaçları, çiçekleri ve yaprak dokusuyla parka ayrı bir renk verecek. Çınar yapraklı akçaağaç, melez servi, mavi servi, grevilya, fıstık çamı ve Londra çamı türlerindeki ağaçlar ile çiçekli çalı grubundan güzellik çalısı, bahar dalı, ağaç hatmi, beyaz zakkum, gül türleri, kokusuyla ünlü lavanta, biberiye, defne ve Arap yasemini türlerindeki çalı grupları da, parkı kentin yeni çekim merkezlerinden biri haline getirecek. Kökeni Doğu Asya ve Kuzey Amerika'nın güneydoğu bölgesi olan katalpa ağacı ise parkta Ahmet Taner Kışlalı'nın anısını yaşatan en özel bitki olacak.