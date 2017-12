Ahşabın Şıklığı Gözlükle Buluştu

Haziran 2017'de Alaçatı'daki butik mağazasıyla İzmirli gözlük severler ve ünlüler tarafından kısa zamanda benimsenen ve hizmet kalitesiyle sektöre yön...

Haziran 2017'de Alaçatı'daki butik mağazasıyla İzmirli gözlük severler ve ünlüler tarafından kısa zamanda benimsenen ve hizmet kalitesiyle sektöre yön verenler markalar arasına giren Wood Optik ikinci mağazasını MaviBahçe'de hizmete açtı.

Alaçatı'da çıktığı yola, İzmir'de de devam eden Wood Optik ahşap ürünleri, kısa sürede İzmirlilerin de ilgi odağı oldu. Optik sektöründe 20 yıllık deneyimi olan Burhan Çolak; yıllarca ülkenin en büyük markalarından birinde bölge satış müdürü olarak görev almış Ahmet Karaman ve Türkiye'nin en büyük yurtdışı eğitim danışmanlığı firmalarından birinde yönetici olan Damla Özdemir'in ortaklığında kurulan firmanın amacının, en doğru gözlüğü en uygun yüz ile birleştirmek olduğunu söyledi.

Ahşap'ın doğallığını, samimiyetini ve uzun ömürlüğünü estetikle birleştirerek, amaçlarının satış yapmak değil kaliteli hizmet vermek olduğunu belirten Damla Özdemir de "'Ticari kaygılarla bunu göz önünde bulundurmayan birçok mağaza ve internet sitesi mevcut. Fakat göz sağlığı hem güneş gözlüklerinde hem de optik gözlüklerde çok önemli. Hatta bu sektörde satılan bazı sahte gözlükler göz sağlığını ciddi ölçüde etkiliyor ve göz hastalıklarına neden olabiliyor. Bu yüzden mutlaka güvenilen, orijinal ürün satan mağazalardan alışveriş yapılmalı" diye konuştu.

İzmir'de yaz-kış güneş gözlüğü takmanın zorunlu olduğunu da vurgulayan Özdemir, "Burada aynı zamanda akşam üstü takılacak açık renkli gözlükleri, hem sağlık için hem de aksesuar olarak kullanmak kaçınılmaz. Biz de bu yüzden birçok markanın farklı renklerde camlarını barındıran ürünleri İzmirli gözlük severlerle buluşturuyoruz" ifadesini kullandı.

Birçok numaralı gözlük kullanıcısının ürünü geç teslim almaktan şikayetçi olduğunu altını çizen Özdemir, "Özellikle büyük numara kullanan gözlük sahipleri sağlık açısından ürünü en hızlı şekilde temin etmek durumunda. Bunu göz önünde bulundurduğumuz için müşterilerimiz kahvesini içerken, numaralı gözlüğünü, kendi bünyemizdeki atölyemizde işlem yaparak 15 dakikada teslim edebiliyoruz. Bunun nedeni de son teknoloji ile işlem yapabilen makinalarla çalışmamız ve alanında uzman optisyenleri ekibimizde bulundurmamız. Bunun yanı sıra; satış sonrası destek çok önemli. Bizden ürün alan müşterilerimize herhangi bir sorun yaşadıklarında hep yanındayız" diye konuştu.

Mağazalarda bulunan tüm ürünlerin orijinal marka olduğuna da değinen Damla Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: "Firma sahipleri olarak yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılarak her yüze, her yaşa hitap eden gözlükleri titizlikle seçmekteyiz. Tüm dünyadan çalıştığımız markalar mevcut. İtalya, İsviçre, Amerika ve Japonya ürünleri ise favorilerimiz. Her gözlük ve markanın bir hikayesi, ruhu var. Bu hikayeyi bilmeden, o markanın değerlerini anlatmadan ürünü satmak istemeyiz. Müşteri ile ürün bütünleşmeli. İşimizi en iyi şekilde yapmak çok önemli. En kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla verip dost müşteri kazanmak ise en büyük hedefimiz."