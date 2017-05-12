Ahşap Eserler Müzesi Artık Kurşunlu Külliyesi’nde

Ahşap Eserler Müzesi Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde yer alan Kurşunlu Külliyesi'nde misafirlerini bekliyor.

Ahşap Eserler Müzesi Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde yer alan Kurşunlu Külliyesi'nde misafirlerini bekliyor.

Daha önce Odunpazarı Belediyesi Seramik Park'ta yer alan Ahşap Eserler Müzesi artık misafirlerini Kurşunlu Külliyesi'nde ağırlayacak. Seramik Park'tan Kurşunlu Külliyesi'ne taşınan "Ahşap Erler Müzesi" nde; Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykeller Festivali'nde dünyaca ünlü sanatçılar tarafından yapılan birbirinden eşsiz eserler yer alıyor. Ahşap Eserler Müzesi, Kurşunlu Külliyesi'nin tarihi atmosferi ile birlikte müzeyi ziyarete gelenleri başka serüvenlere sürüklüyor. Ahşap Eserleri Müzesi'ni Pazartesi günleri hariç, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilirsiniz.