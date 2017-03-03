Ahşap Fuarı İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Ahşap Fuarı İstişare Toplantısında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Ahşap Fuarına sahip çıkamadıkları taktirde başka bir ilin bunu...

Ahşap Fuarı İstişare Toplantısında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Ahşap Fuarına sahip çıkamadıkları taktirde başka bir ilin bunu devam ettirebileceğini söyledi. Babaş, ayrıca esnaflara çağrıda bulunarak fuar için daha fazla ve farklı ürünler yapılmasını istedi.

Bu yıl 18-21 Mayıs tarihlerinde 7'ncisi düzenlenecek olan Kastamonu Ahşap Fuarı'nın istişare toplantısı Kastamonu Belediyesinde yapıldı. Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, tüm ilçelerin belediye başkanları, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Arslan, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Dursun Ergin, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi ile sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu'ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun Kastamonu için "Ormancılığın Başkenti" tabirini kullandığını hatırlatan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İstanbul'da organize edilen her etkinliğe katılıp destek vermeye özen gösterdiklerini ifade ederek, bu kez İstanbul'dan ve diğer büyük şehirlerdeki hemşehrilerinden aynı hassasiyeti beklediklerini söyledi. Babaş, "Bir kere de onlar bizim yanımızda olsun" dedi.

Kastamonu için bu fuarın büyük önem arz ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Kastamonu bir orman şehri, ağaç şehri, ahşap şehri diyoruz ama yeterli ilgi ve alakayı göstermiyoruz. 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında 7'ncisini düzenleyeceğimiz Ahşap Fuarı'na Kastamonu Belediyesi olarak gereken desteği sağlayacağız. Kastamonu'nun buna ihtiyacı var. Kastamonu'nun tanıtımı, Kastamonu esnafı açısından bu fuarı çok önemli görüyorum. Biz hiç bir zaman bu işten caymayacak, mücadelemize devam edeceğiz. Bu işin sürdürülmesi gerekiyor. Türkiye'de bizden başka bu fuarı yapan yok. Geçen yıl yeteri kadar ilgi görmedi ama bu sene daha fazla ilgi görmesi için gayret ve çaba sarf edeceğiz. Tanıtımın az maliyetlisi, çok maliyetlisi olmaz. Biz Kastamonu'yu tanıtmaktan geri durmayacağız. Bu fuarın büyük bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Bu noktada iyi bir vizyon yakaladık. Herkesin bu fuara katkı vermesini istiyorum. Bu işi, fuarı başkasına kaptırmayalım" diye konuştu.

Kastamonu Ahşap Fuarı'nın Valilik tarafından uygulamaya konulan bir proje olmasına rağmen 2 yıldır destek alamadıklarını belirten Başkan Babaş, "Valilikten 2 yıldır maalesef gerekli desteği göremiyoruz. Ahşap Fuarı Erdoğan Bektaş'ın valiliği döneminde hayata geçirilen bir projeydi. Valilik bazında bir projeydi. O gittikten sonra gelen valiler ilgi göstermedi. Biz, sivil toplum kuruluşlarımız bu işin arkasında durmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da yaşayan Kastamonulu iş adamlarını ve faaliyet gösteren Kastamonu derneklerini de fuarda görmek istediklerini sözlerine ekleyen Tahsin Babaş, "Biz Kastamonu olarak İstanbul'a gidiyoruz. Birazda İstanbul Kastamonu'ya gelsin. Bizde İstanbul'daki hemşehrilerimizi Kastamonu'da görmek, ağırlamak istiyoruz. Sanayicilerimizi, hemşehrilerimizi, memleketlimizi görelim istiyoruz. Ne zaman isterlerse biz İstanbul'a gidiyoruz. Buradan açıkça İstanbul'a sesleniyorum; Bir kerede siz yanımızda olun. Ahşap Fuarı'nda İstanbul'daki iş adamlarımızı, derneklerimizi, hemşehrilerimizi Kastamonu'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İl dışından fuara katılmak isteyen sektör temsilcilerinin ulaşım ve konaklama giderlerini Kastamonu Belediyesi olarak karşılayacaklarını aktaran Babaş, şöyle konuştu: "Gelecek misafirlerin sektör temsilcisi olmaları şartıyla bu yükü sırtlamaya hazırız"

Ahşap Fuarını daha cazip hale getirmek ve milleti fuar alanında toplayabilmek için Arzu Akça konseri de organize edeceklerini anlatan Babaş, ilgiyi çekmek için ünlü bir isim konusunda ise çalışmaların sürdüğünü ve fikirlere açık olduklarını aktardı.

KATSO Başkanı Selçuk Arslan ise, İstanbul'daki ilçe dernekleriyle ilçe belediyelerinin irtibata geçip fuara İstanbul'daki Kastamonuluların katılımının sağlanmasını önerdi.

KESOB Başkanı Dursun Ergin de, fuarın amacına ulaşabilmesi için Kastamonu'yu önemseyen her sivil toplum kuruluşunun önceki yıllara göre çok daha heyecanlı ve istekli çalışması gerektiğine kaydetti.

Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi ise, ahşap sektöründe faaliyet gösteren şehir dışındaki esnaf ve sanayicileri Kastamonu'ya çekebilmek için ulaşım ve aynı zamanda konaklama giderlerinin de finanse edilmesi önerisinde bulundu.

Toplantı, diğer katılımcıların da fikirlerini beyan etmesi üzerine sona erdi.