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Aiçü Öğrencilerinden Atletizmde Büyük Başarı

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Aiçü Öğrencilerinden Atletizmde Büyük Başarı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri Yayla Kılıç ve Fatma Demir, Türkiye Atletizm Milli Takımını temsil...

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri Yayla Kılıç ve Fatma Demir, Türkiye Atletizm Milli Takımını temsil ettikleri Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen 24. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan Yrd. Doç. Dr. Metin Bayram yönetiminde, Ramazan Yardımcı ile Şirin Gönen'in antrenörlüğünde U 23 Yaş Altı Kadınlarda yarışan Yayla Kılıç ile Fatma Demir'in içinde yer aldığı milli takım Avrupa da üçüncülük derecesi elde etti. 33 sporcuyla temsil edilen Türkiye Atletizm Milli Takımında, Gülnaz Uskun ve Sevilay Eytemiş'te kendi klasmanlarında ülkemiz adına mücadele etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Slovakya'da ülkemizi başarıyla temsil eden, hem Ağrı'ya hem de üniversiteye büyük bir gurur yaşatan öğrencileri tebrik ederek, gelecek yarışlarda kendilerinden daha büyük başarılar beklediğini sözlerine ekledi.

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