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Aiçü’de 500 Ağaç Toprağa Ekildi

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Aiçü’de 500 Ağaç Toprağa Ekildi
Baharın gelişiyle birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde ağaçlandırma çalışmaları başladı.

Baharın gelişiyle birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde ağaçlandırma çalışmaları başladı. Üniversite kampüsünde düzenlenen ağaç dikimi etkinliğiyle 500 ağaç toprakla buluştu.

Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu arasında kalan bölgelere ağaç dikimi etkinliğine, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Çetin, Prof. Dr. Önder Şimşek, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör Karabulut öğrencilerle birlikte ağaç ekti. Kampüse, Çam, karaağaç, ladin, akasya, ardıç ve akça ağaç türündeki 500 ağaç toprağa ekildi. Üniversite Kampüsünün yeşil alanları ve çevre düzenlemeleriyle gelecekte Ağrı'nın akciğerleri olacağını söyleyen Rektör Karabulut, "Yeşili korumanın, sevmenin doğaya ve insanlığa karşı büyük bir sorumluluk teşkil ettiğini, yeşil bir dünyanın gelecek nesiller için en büyük miras olacağını ifade etti. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını çok önemsedikleri vurgulayan Karabulut, Ağrı ile Üniversite için zengin yeşil dokusu ve yaşam alanlarıyla, doğayla iç içe bir kampüs oluşturacaklarını belirtti.

Aiçü’de 500 Ağaç Toprağa Ekildi

Aiçü’de 500 Ağaç Toprağa Ekildi

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