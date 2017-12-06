Aihm’den Takke Kararı: Bosna Hersek’e Ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bosna Hersek'e "din ve vicdan özgürlüğünü" ihlalden ceza verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bosna Hersek'e "din ve vicdan özgürlüğünü" ihlalden ceza verdi.

Bosna Hersek'te bir davada tanık olarak bulunan ve takkesini çıkarmadığı için "mahkemeye saygısızlıkla" suçlanarak salondan atılarak para cezasına çarptırılan Husmet Hamidovic'in başvurusu karara bağlandı. AİHM, ceza alan Hamidovic'in başvurusu üzerine, Bosna Hersek'in "din ve vicdan özgürlüğünü" ihlal ettiğine hükmetti.

Strasbourg Mahkemesi, duruşmada takkesini çıkarmayı reddeden Hamidovic'in mahkemeye saygısızlık yapmadığını belirterek, Bosna Hersek'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi olan "Din ve Vicdan Özgürlüğünü" ihlal ettiğine hükmetti.

Öte yandan, Bosna Hersek'in Hamidovic'e 4 bin 500 avro tazminat ödemesi gerektiği kararlaştırıldı.