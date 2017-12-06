  • BIST 106.215
  • Altın 156,956
  • Dolar 3,8498
  • Euro 4,5501
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 7 °C

Aihm’den Takke Kararı: Bosna Hersek’e Ceza

» »
Aihm’den Takke Kararı: Bosna Hersek’e Ceza
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bosna Hersek'e "din ve vicdan özgürlüğünü" ihlalden ceza verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bosna Hersek'e "din ve vicdan özgürlüğünü" ihlalden ceza verdi.

Bosna Hersek'te bir davada tanık olarak bulunan ve takkesini çıkarmadığı için "mahkemeye saygısızlıkla" suçlanarak salondan atılarak para cezasına çarptırılan Husmet Hamidovic'in başvurusu karara bağlandı. AİHM, ceza alan Hamidovic'in başvurusu üzerine, Bosna Hersek'in "din ve vicdan özgürlüğünü" ihlal ettiğine hükmetti.

Strasbourg Mahkemesi, duruşmada takkesini çıkarmayı reddeden Hamidovic'in mahkemeye saygısızlık yapmadığını belirterek, Bosna Hersek'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi olan "Din ve Vicdan Özgürlüğünü" ihlal ettiğine hükmetti.

Öte yandan, Bosna Hersek'in Hamidovic'e 4 bin 500 avro tazminat ödemesi gerektiği kararlaştırıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamas Liderinden Kudüs Açıklaması06 Aralık 2017 Çarşamba 10:43
  • Başbakan Yıldırım: “Trump’ın Niyeti Hukuk Dışıdır”06 Aralık 2017 Çarşamba 10:18
  • Kartepe Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:13
  • Kahta İlçesinde İl Kongresine Hazırlık06 Aralık 2017 Çarşamba 10:08
  • Kılıçdaroğlu’nun "Yoksulluktan İntihar Ettiği" Dediği Kadının Mirasyedi Kocası Yüzünden İntihar Ettiği Ortaya Çıktı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:08
  • Müsiad Başkanı Kalan’dan Zarrab Davası Değerlendirmesi06 Aralık 2017 Çarşamba 10:03
  • Erdem, Komisyon Sözcülüğüne Seçildi06 Aralık 2017 Çarşamba 09:33
  • Başbakan Yıldırım, Güney Kore Başbakanı Lee İle Görüştü06 Aralık 2017 Çarşamba 09:33
  • Ertürk, Kuyucak İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti06 Aralık 2017 Çarşamba 09:18
  • Aydın: “Taşeron İşçilere Verdiğimiz Sözü Tuttuk”06 Aralık 2017 Çarşamba 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti