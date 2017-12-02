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’Aile Arasında’ Filmi İzmir Galasını Yaptı

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’Aile Arasında’ Filmi İzmir Galasını Yaptı
Yılın en iddialı komedi filmleri arasında yer alan "Aile Arasında" filminin galası İzmir Optimum'da oyuncularla birlikte yapıldı.

Yılın en iddialı komedi filmleri arasında yer alan "Aile Arasında" filminin galası İzmir Optimum'da oyuncularla birlikte yapıldı.

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı, Ozan Açıktan'ın yönetmenliğinde çekilen, Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken filmin "toplama ailesi" izleyenleri hem güldürecek hem de aile kavramını sorgulatacak. Aile Arasında'nın İzmir Galası, bugün, İzmir Optimum'da gerçekleştirildi. Oyuncular Gülse Birsel, Demet Evgar, Engin Günaydın, Derya Karadaş ve Ayta Sözeri gala öncesi izleyicilerle buluştu. Oyuncular, izleyicilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi

"Bol bol sette zaman geçirdim"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülse Birsel, "İzmir'e her geldiğimde mutlu oluyorum. İnşallah İzmir de çok sever filmi. Bu işler nasıl oluyor, sinemada neler döndüğünü anlamak için bol bol sette zaman geçirdim" dedi. Gülse Birsel, yeni dizisi "Jet Sosyete'nin Şubat ayında başlayacağını söyledi.

Oyunculardan Engin Günaydın ise, "Ben de uzun süredir çalışmıyordum oyunculukta çalışmak iyi bir şey değildir. Bu filmi takip ediyordum, Gülse ile de konuşuyordum. İyi de dinlenmiştim. Oynadım" dedi. Demet Evgar ise bütün karakterlerin incelikli yazıldığını kaydetti.

Daha sonra oyuncular İzmirli izleyicilerle birlikte filmi izledi.

Filmin konusu

Filmde Solmaz'ın (Demet Evgar) kızı Zeynep'in (Su Kutlu) Emirhan'dan (Fatih Artman) evlilik teklifi almasıyla fitili ateşlenen olaylar, Solmaz'ın kendisini terk eden kızının babası Neco'nun (Şevket Çoruh) yerine yeni tanıştığı Fikret'i (Engin Günaydın) baba rolünde kız isteme ve düğün merasiminde yanında olmasına ikna etmesiyle başlıyor. Aile arasında yapılacak olan düğün için kurulan "toplama aile"ye dahil olan Leyla (Derya Karadaş) ve Behiye (Ayta Sözeri) ile tam olarak karmaşaya dönen olayların konu alındığı film izleyenleri "Aile dediğin nüfus kağıdıyla mı kurulur, kalp bağıyla mı?" sorusunun cevabını kahkahalar attırarak sorgulatacak.

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