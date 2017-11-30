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“Aile Arasında” İzmir’i Kahkahaya Boğacak

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“Aile Arasında” İzmir’i Kahkahaya Boğacak
Merakla beklenen iddialı komedi filmi Aile Arasında'nın İzmir galası, 2 Aralık Cumartesi günü saat 16.30" da İzmir Optimum Alışveriş Merkezinde gerçekleşecek.

Merakla beklenen iddialı komedi filmi Aile Arasında'nın İzmir galası, 2 Aralık Cumartesi günü saat 16.30" da İzmir Optimum Alışveriş Merkezinde gerçekleşecek. Gala öncesinde oyuncular saat 16.00'da ziyaretçiler ile söyleşide bulunacak.

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı, Ozan Açıktan'ın yönetmenliğinde çekilen, Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken "Aile Arasında" filmi, izleyenleri kahkahaya boğacak.

Aile Arasında'nın İzmir Galası, İzmir Optimum'da gerçekleştirilecek. Büyük ilgi görmesi beklenen filmin İzmir Galası 2 Aralık Cumartesi günü İzmir Optimum salonlarında saat 16.30'da başlayacak. Filmin oyuncuları saat 16.00'da gösterim öncesi İzmir seyircisi ile buluşarak, sonrasında filmi İzmirli sinemaseverlerle birlikte izleyecek.

Filmin konusu

Filmde Solmaz'ın (Demet Evgar) kızı Zeynep'in (Su Kutlu) Emirhan'dan (Fatih Artman) evlilik teklifi almasıyla fitili ateşlenen olaylar, Solmaz'ın kendisini terk eden kızının babası Neco'nun (Şevket Çoruh) yerine yeni tanıştığı Fikret'i (Engin Günaydın) baba rolünde kız isteme ve düğün merasiminde yanında olmasına ikna etmesiyle başlıyor. Aile arasında yapılacak olan düğün için kurulan toplama aileye dahil olan Leyla (Derya Karadaş) ve Behiye (Ayta Sözeri) ile karmaşaya dönen olayların konu alındığı film, izleyenleri "Aile dediğin nüfus kağıdıyla mı kurulur, kalp bağıyla mı?" sorusunun cevabını kahkahalar attırarak sorgulatacak.

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