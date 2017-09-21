Aile Bakanı Kaya, Gaziantep’te Engelli Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek engelli öğrencilerle bir...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere hava yoluyla Gaziantep'e gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı Gaziantep Havalimanı'nda kent protokolü karşıladı. Havaalanından Oğuzeli ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'ne geçen Bakan Kaya, burada engelli çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Kaya, çocukları sevip yakından ilgilendi.