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Aile Bakanı Kaya’nın Şırnak Temasları

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Aile Bakanı Kaya’nın Şırnak Temasları
Şırnak'ta bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, askerlerle bir araya gelerek, yemek yedi.

Şırnak'ta bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, askerlerle bir araya gelerek, yemek yedi. Kaya, kentteki hem şehit hem de terör mağduru aileleri ziyaret etti. Kaya, Türkiye'nin birliğini ve beraberliğine karşı her türlü tehdidi bir bir bertaraf edeceklerini kaydetti.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere, 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının, 8 ay sonra kaldırıldığı Şırnak'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, valilikteki programının ardından 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada bir süre Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile görüşen Kaya, daha sonra askerlerle birlikte yemek yiyerek, sorunlarını dinledi.

"Askerlerimize minnettarız"

Yemekten sonra açıklamalarda bulunan Kaya, terör örgütleri ile mücadelenin sonuna kadar süreceğini kaydetti. Askerlerle birlikte olduklarını anlatan Bakan Kaya, "Onlara moral ve motivasyon vermek amacıyla ziyaret ettik. Türk askeri gerçekten tarihin her döneminde cesaretiyle, kahramanca mücadelesiyle ismini altın harflerle yazdırmış bir cesaret örneğidir. Geçmişte olduğu gibi hem içeride hem dışarıdaki tehditlere karşı, FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ terör örgütlerine karşı çok güçlü bir şekilde kahramanca mücadele etmekteler. Bu yüzden askerlerimize minnettarız" dedi.

Hükümet olarak, hem milletin hem de askerin kahramanlığına ve cesaretine yakışır bir şekilde gece ve gündüz demeden çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Kaya, "Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Ve Allah'ın izni ile birlik ve beraberliğimizi kimse bozamayacak. 15 Temmuz'da büyük bir tehditle karşı karşıya geldik. Elhamdülillah cumhurbaşkanımızın önderliğinde Cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve milletimizin cesaret ve kahramanca duruşu ile çok büyük bir tehdit unsurunu bertaraf ettik. Askerimizin içindeki fitne odakları da temizlendi. Ve bugün çok daha güçlü, çok daha kararlı emin adımlarla operasyonlar sürdürülüyor. Bu kararlılığımız bu emin adımlarımız devam edecek. Allah'ın izni ile birliğimizi beraberliğimizi kimse bozamayacak. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine yönelik tehditleri bir bir bertaraf edeceğiz" diye konuştu.

Kadın Merkezi'nin açılışını yaptı

Bakan Kaya, açıklamalarını ardından, Kadın Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaya, kadınların yaptığı el işlemelerini inceleyip, kilim dokudu. Kaya, Orgeneral Edip Başer İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret de ederek, öğrencilere kitap ve oyuncak dağıttı.

Şehit ailesine ziyaret

Kaya, daha sonra ise 31 Mart'ta terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan 17 yaşındaki Bayram Tatar'ın ailesini ve ilçedeki olaylar sırasında Dicle Mahallesi'ndeki 3 katlı evleri yıkılarak, mağdur olan Caner ailesini ziyaret etti. Bu ziyaretlerinde de açıklamalarda bulunan Bakan Kaya, özetle şunları söyledi:

"Kadınlarımız da artık terörden bıkmışlar. Hepsi sokaklar da hendek ve barikat olmasını istemiyorlar. Bizler de pozitif olarak destek vermek istiyoruz. Her zaman yanınızdayız. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir terör örgütü bize zarar vermeyecek. 15 Temmuz'da büyük bir direniş gösterdi halkımız. İstiklal mücadelesi verdik gerçekten. İkinci bir kurtuluş savaşıydı. Bizler hükümet olarak mağdur olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız mağduriyetinizin giderilmesi için gece gündüz çalışmakta. Yıkılan evlerin yeniden yapılması için yoğun bir şekilde çalışıyor."

Bakan Kaya, ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

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