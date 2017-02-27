Aile Destek Merkezinden Kan Bağışı

Kızılay Siirt Şubesi, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kan bağışının artırılmasına yönelik...

Kızılay Siirt Şubesi, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kan bağışının artırılmasına yönelik ortak çalışma düzenlendi.

Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, ADEM Müdürü Nurten Temiz, kurum personelinin katılımıyla SYDV Şubesi binasında kurulan stantlarda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışı öncesi bilgi veren Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Türkiye'de kana ihtiyaç duyan vatandaşların olabileceğini belirterek, kamu personeli ve kuruma gelen vatandaşlarda bilinç oluşturarak, kan verme oranını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Kızılay Genel Merkezinin, stoklarda kan bağışının azalması üzerine yaptığı çağrıya destek için böyle bir etkinlik planlandığını aktaran Aile Destek Merkezi Müdürü Nurten Temiz ise, "ADEM olarak eğitmen ve kursiyerlerle kar bağışında bulunarak Kızılay'a destek çıktık. Bir ünite kanın bir insanın hayatını kurtaracağı bilinciyle bu sorumluluğumuzu yerine getirdik" dedi.