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Aile Hekiminin Doğa Sevgisi

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Aile Hekiminin Doğa Sevgisi
Erzurum'un Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi sağlık ocağında görevli aile hekimi Fatih Işıkman yaban hayatına destek olmak amacıyla keklikler için doğaya...

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi sağlık ocağında görevli aile hekimi Fatih Işıkman yaban hayatına destek olmak amacıyla keklikler için doğaya yem bıraktı.

Şenkaya ilçesine bağlı Akşar Mahallesindeki sağlık ocağında aile hekimi olarak görev yapan Dr. Fatih Işıkman, ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren yaban hayatına katkı sağlamak amacıyla aldığı daveti geri çevirmeyerek doğadaki keklikleri yemleme çalışmasına katıldı.

Doğa ve yaban hayatını çok sevdiğini dile getiren Dr. Işıkman, Milli Parkları arayarak yaban hayatına destek olmak amacıyla yardım edebileceği belirterek, "Milli Parklara yaban hayatına yönelik herhangi bir faaliyet olup olmadığını sordum. Onlarda hafta sonu kekliklere yönelik bir yemleme çalışması yapılacağını söyleyerek beni davet ettiler. Hiç tereddüt etmeden bu güzel ve anlamlı faaliyete iştirak ettim" dedi.

Çalı diplerine buğday bıraktıklarını aktaran Dr. Fatih Işıkman, "Keklikler doğanın bir güzelliği. Aynı zamanda yaban hayatının bir parçası. Dağlarda avcılık yapılıyor ancak bazen gerektiğinden fazla yapılıyor. Bu hayvanların yaşamasını en çok zorlaştıran unsurların başında maalesef biz insanlar geliyoruz. Avlanarak, onların yerlerini işgal ederek onlara yaşam hakkı tanımıyoruz. Bir nebze olsun bu hayvanlara yardım ederek bu zor koşullar altında yaşamalarına, nesillerini sürdürmelerine elimizden geldiğince destek vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yöre sakinlerinden Gökhan Atak isimli vatandaş ise Oltu'dan gelen Milli Parklara teşekkür ederek Gavurkom denilen mevkii de yapılan yemleme çalışmasına katıldığını ifade ederek bu tür çalışmaların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Oltu Yaban Hayatını Koruma Bekçisi Ali Osman Yıldırım ise genişçe bir arazi de yemleme yaptıklarını belirterek yemleme çalışmasına katılan vatandaşlara teşekkür etti.

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