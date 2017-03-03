Aile Hekimlerine Eğitim Verildi

Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim kapsamında aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına eğitimler verildi.

Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim kapsamında aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına eğitimler verildi.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen eğitimlere Erzincan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Asuman Tezel Kahraman, Şube Müdürü Oğuzhan Kılıç katıldı.

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi tarafından düzenlenen eğitimlerde astım, KOAH, pulmoner rehabilitasyon, obezitenin önlenmesi ve sağlıklı beslenme, obezitede davranış tedavisi, tarama hizmetlerinde iletişim becerileri ve sadece progesteron içeren hap farkındalığı konularında 4 günlük bir eğitim verildi.