Aile İçi Şiddetin Önüne Geçecek Proje

Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından aile içi şiddetin önüne geçmek amacıyla hazırlanan Mutlu Aile Mutlu Toplum Projesi, Avrupa...

Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından aile içi şiddetin önüne geçmek amacıyla hazırlanan Mutlu Aile Mutlu Toplum Projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilmeye değer görülerek 563 proje arasından seçildi.

Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından aile içi şiddetin önüne geçilmesi amacıyla Mutlu Aile Mutlu Toplum Projesi hazırlandı. Proje Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilmeye değer görülerek 563 proje arasından seçildi. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, "Proje kapsamında proje ekibinde yer alan meslek elemanları tarafından Almanya, Hollanda ve İspanya ülkelerinde aile içi şiddeti önleme, öfke kontrolü, duygu yönetimi gibi konularda eğitimler alınacak olup aile içi şiddet ile mücadele konusunda farklı uygulamalar gözlemlenecektir. Alınacak eğitimlerin sonucunda ülke dönüşünde bir program hazırlanacak olup öncelikli olarak aile içi şiddet vakaları ile çalışan kamu personeline eğitimler verilecek, yaygınlaştırma ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca aile içi şiddet ile mücadele kapsamında söz konusu ülkelerde uygulanan farklı uygulamalar değerlendirilecek olup farklı müdahale metotları ve sosyal politika önerileri geliştirilecektir. 20 Ekim 2016 - 19 Şubat 2018 tarihleri arasında sürdürülecek olan proje kapsamında oluşturulan ekibimiz çalışmalarını sürdürmekte olup, yurtdışına çıkacak ilk ekibimiz 21 Şubat 2017 tarihinde Almanya'ya gidecektir. 9 gün sürecek Almanya ziyaretinin ardından sırasıyla 14 Mart 2017 - 22 Mart 2017 tarihleri arasında Hollanda ve 28 Mart 2017 - 05 Mart 2017 tarihleri arasında İspanya ziyareti gerçekleştirilecektir. Ziyaretlerimiz ardından gereksinimini duyduğumuz bilinçlendirme ve şiddetle mücadele konusunda büyük katkı sağlayacak projemizi sunarız" dedi.