Aile Mahkemesi şiddetin sebebi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa bu erkek de hıncını gelir, karısından alır’ açıklaması da bu açıklamadan 'Kadın şiddeti hak ediyor, şiddet haklı, makul sebeplere dayandırılıyor’ gibi bir anlam çıkarmak da amacını aşan ve ‘kadına şiddetin çözümüne’ katkı sağlamayan yorumlardır.

Siyasi sorumluluk, seçmenine farklı yorumlanmayacak doğrudan mesajı gerektirir. Ancak açıklamadaki gibi şiddetli geçimsizliğin önemli sebeplerinde olan işsizlik ve ekonomik sorunlara dikkat çekmenin, siyasi olsa da hukuki sorumluluğu olmaz.

Bu açıklamadan şiddeti teşvik etmek veya şiddet uygulayanı haklı veya makul görmek gibi bir sonuç çıkarmak sinekten yağ çıkarmak olur, açılacak davalar da mahkemelerin yükünü gereksiz şekilde artırır. Bu konuya harcanacak mesai ‘Aile Muhakemeleri Usul Kanunu’nun bir an evvel çıkarılmasına harcanmalıdır.

Kadına şiddetin çözümünde rol alması gereken aile mahkemeleri sorunun parçası; şiddetin sebebi oluyor. Verdikleri kararlarla tarafları tatmin etmeyen aile hakimleri nikah memuru gibi çalışıyor. Nikah memuru evrak üzerinden evlendiriyor, aynı şekilde aile hakimi boşuyor.

Kadına daha ağır, ölümcül şiddet geliyor demiştim 2015’teki yazımda. Kadın cephesinde değişen tek şey şiddetin artan dozu oldu.

Bugün bizi dehşete düşüren görüntüler, aslında şartları oluşmamış yapay sükunettir. Daha büyük olaylara gebedir yarınlar. Yaptırım ve cezaların artırılması, bir yere kadar caydırıcı olup, kadına sıradan şiddeti azaltırken, küllenebilecek ateşin canlanmasına, harlı tutulmasına sebep oluyor, daha ağır; ölümcül şiddetin yolunu açıyor. (2015)

Sebepler değişmeden sonuçlan değişmiyor. Tecavüz evlenme veya kirlenme sebebi olduğu, mobbingle etkili mücadele edilmediği, sadece kadını değil; aile hayatını koruyan yasalar yürürlüğe konmadığı, aile mahkemelerinde uzmanlığa gidilmediği, ailede sevgi ve saygı tesis edilemediği sürece şiddet artarak devam edecektir.

Cinsiyet ayrımının kaldırılarak, kadının erkekleşmesi şiddetin dozunu da artırdı. Daha önceleri erkeğe reva görülüp kadına görülmeyen şiddet, artık kadına da uygulanmaya başladı. ‘Anne yok, sevgili yok, bacı, teyze, yenge yok! Ne var? Kadın (Dişi insan) var, ‘biz anne değiliz, biz abla da değiliz, biz kadınız’ diyor kadın hakları savunucuları. İnsani görev ve değerlerden soyutlanan, sadece cinsiyetiyle tanımlanan kadın artık erkek kadar şiddetin hedefidir.

Kadın hakları, sığınma evleri ve şiddet cezaları arttıkça, kadınlar korundukça, kadına şiddet de kadın ölümleri de azalacağı yerde artıyor. Düğmesine basıldığında 4 dakikada kurbana ulaşılacak ‘Panik butonları’ da hayat kurtarmıyor.

Zinayı yasaklayan kanunun iptali; iki tarafı keskin bıçak gibi hem kadın hem de erkek açısından şiddetin sebeplerinden biri oldu. Kadın yasal yollara (kara kaplı kitaba) başvururken, erkek kendince kendi söküğünü kendi dikiyor; yasal yolları denemeyi gurur meselesi yapıyor, siyah saplı bıçağa veya silaha sarılıyor.