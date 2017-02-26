Aile Ve Değerleri Koruma Derneği Açıldı

Adıyaman Aile ve Değerlerimizi Koruma Derneğinin (Adkoder) açılışı gerçekleştirildi.

Adıyaman Aile ve Değerlerimizi Koruma Derneğinin (Adkoder) açılışı gerçekleştirildi.

Petrol-İş Sendikası konferans salonunda düzenlenen açılış programına Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek, Eski Adıyaman Belediye Başkanı Abdulkadir Kırmızı ve çok sayıda davetli katıldı.

Program Hafız Abdurrahman Genç'in Kuran tilaveti ile başladı. Daha sonra Dernek Başkanı Hilal Bulut bir açılış konuşması yaparak katılımcılara teşriflerinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çetinkaya, derneğin misyon, vizyon ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Program çiğköfte ikramı ve Grup Ravza'nın sunduğu ilahilerle sona erdi.