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Aile Ve Sosyal Destek Programı Çalışmaları Devam Ediyor

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Aile Ve Sosyal Destek Programı Çalışmaları Devam Ediyor
Aile Sosyal Destek Programı kapsamında Erzincan'da yüzlerce aileye destek sağlandı.

Aile Sosyal Destek Programı kapsamında Erzincan'da yüzlerce aileye destek sağlandı. ASDEP aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarını tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlaması ve uygulaması, gerektiğinde kamu ve hizmetlerden yararlandırılmasını sağlamak, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, vakaların takibi ,yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir program.

ASDEP programı kapsamında Erzincan'da 1268 hane ziyaret edilip 5 bin 219 kişi ile görüşüldü. ASDEP alan taraması görüşmeleri dahilinde toplumun dezavantajlı kesimlerine öncelik verilerek ailelere gerekli rehberlik ve yönlendirme hizmetinin sunulması sağlanıyor.

ASDEP Programı hakkında açıklama yapan İl Müdürü Muhammer Doğan; "Bakanlığımızın 2015 yılında pilot iller de uygulanmaya başlayan ve 2016 yılında tüm illerde faaliyet geçen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP ) İl Müdürlüğümüz bünyesinde ilimizde de 14 personelle yürütülmektedir. Personellerimiz belirli bir plan dâhilinde tüm vatandaşlarımızı ziyaret ederek tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızdan almaları gereken hizmetlere ulaşımlarını kolaylaştırmak için çalışmaktadırlar.Öncelikli dezavantajlı guruplarımız olmak üzere ilimizde tüm hanelerin ziyareti planlanmış olup alan taraması kapsamında gerçekleştirilecek görüşmeler dâhilinde gerekli rehberlik ve yönlendirmeler yapılmaktadır.İlimizde tespit edilen sorunlara yönelik değerlendirme ve raporlaştırma süreçlerinden sonra yönlendirmeler yapılmakta ve sonuçları takip edilmektedir. Yaptığımız bu çalışma ihtiyaçları olan bireylerin kamu kaynaklarına erişimi ve ihtiyacı olan kamu hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamaktır.İl müdürlüğümüzün koordineleri ile ileri ki dönemlerde de devam edecektir." dedi.

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