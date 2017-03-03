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Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Teröristlerin Seslerini Kestik, Sınır İllerimiz Daha Güvenli Hale Geldi"

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Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Teröristlerin Seslerini Kestik, Sınır İllerimiz Daha Güvenli Hale Geldi"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Doğu ve Güneydoğu'da, El Bab'da, Cerablus'ta terörle mücadelede destan yazıldığını belirterek,...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Doğu ve Güneydoğu'da, El Bab'da, Cerablus'ta terörle mücadelede destan yazıldığını belirterek, "Teröristlerin seslerini kestik, sınır illerimiz daha güvenli hale geldi. Teröristler, darbe hayali kuranlar ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini bozamayacaklar" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde kadın ve engelli buluşması programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kaya, 15 Temmuz'un Türkiye'nin tarihteki seyrini anlamak için önemli bir rehber olduğunu ifade etti. Kaya, "Türkiye düşmanlarının telaşla kurdukları tezgahın boşa gitmesi de göstermektedir ki, içeride ve dışarıda doğru adımlarla ilerliyoruz. Onların istediği, talepleri ve umudu olmayan bir Türkiye'dir, iç sorunlarıyla boğuşan bir Türkiye'dir. İşte milletimizin tarihte eşi görülmemiş büyük bir kahramanlıkla işgal tezgahlarını püskürtmesi bu umutları boşa çıkarmıştır. Bir milletin istikbalinde kadının vazgeçilmez rolünü 15 Temmuz'da en çarpıcı örnekleriyle gördük" dedi.

16 Nisan'ın siyaset tarihinde önemli bir dönüm noktası olacakğını ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Çünkü bu millet ağır aksak işleyen bu yönetim sisteminin değişmesi kararını 15 Temmuz'da darbecilere karşı onurlu bir duruş ortaya koyarak gösterdi. 16 Nisan'daki referandum asla bir rejim değişikliğini getirmiyor. Aksine mevcut cumhuriyetimizi daha güçlü hale getiriyor. Çok başlılığı ortadan kaldırıyor. Milletimiz yetkiyi doğrudan seçimle gelen cumhurbaşkanına veriyor. İş başına gelen hükümete güvenoyunu milletimiz sandıkta veriyor. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Partiler üstü bir meseledir. Yeni anayasa memleket meselesidir. Çünkü bu millet koalisyon dönemlerini yaşadı. Darbeler, muhtıralar gördü. Gezi olaylarını gördü, 17-25 Aralık darbe girişimini gördü, 15 Temmuz'u yaşadı. Terörün nasıl huzurumuzu bozduğunu, güvenliğimizi nasıl tehdit ettiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Hiçbir tehdide aldırmadan, hiçbir kumpasa göz yummadan, hiçbir kirli tezgaha fırsat vermeden bu aziz millete hizmet etmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Kaya'ya çeşitli hediyeler verildi. Kaya, daha sonra şehit aileleri ile buluşma yemeğine katıldı. Kaya, "Evlatlarımız işte bu kutlu vatan ve bayrak nöbetindeyken Doğu ve Güneydoğu'da, 15 Temmuz'da şehit düştüler. Doğu ve Güneydoğu'da, El Bab'da, Cerablus'ta terörle mücadelede destan yazdılar. Biliyorsunuz yakın zamana kadar DEAŞ Kilis'e sürekli bomba atıyordu. Orada hazırladıkları canlı bombalarla şehirlerimize sızıyor insanlarımızı şehit ediyorlardı. Şimdi teröristlerin seslerini kestik, sınır illerimiz daha güvenli hale geldi. Teröristler, darbe hayali kuranlar ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini bozamayacaklar. Terör bataklığını kurutmak, ülkemizin güvenliğini sağlamak için Irak'ta ve Suriye'de mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Teröristlerin Seslerini Kestik, Sınır İllerimiz Daha Güvenli Hale Geldi"

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Teröristlerin Seslerini Kestik, Sınır İllerimiz Daha Güvenli Hale Geldi"

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Teröristlerin Seslerini Kestik, Sınır İllerimiz Daha Güvenli Hale Geldi"

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Teröristlerin Seslerini Kestik, Sınır İllerimiz Daha Güvenli Hale Geldi"

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