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Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’dan Başörtülü Kıza Ziyaret

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Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’dan Başörtülü Kıza Ziyaret
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, minibüste saldırıya uğrayan Fatma Dilara Aslıhan Y.'yi evinde ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, minibüste saldırıya uğrayan Fatma Dilara Aslıhan Y.'yi evinde ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, minibüste saldırıya uğrayan başörtülü kızı evinde ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşirken, Bakan Kaya çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Olaydan hemen sonra genç kızı telefonla aradığını söyleyen Bakan Kaya, "Olaydan hemen sonra aramıştım. Bugün de ziyaret ettim. Psikolojik destek sağladık. Adli süreç başladı. Biz de bakanlık olarak takipçisiyiz. Bir kişinin inançlarından ötürü bu tür saldırıyı uğraması kabul etmemiz mümkün değil. Şiddet bir insanlık suçudur. Başı açığıyla kapalısıyla kardeşliğimizi büyüterek yaşamaya devam edeceğiz. 16 yaşında bir çocuk. Kadına ve çocuğa karşı şiddeti kabul etmemiz mümkün değil. Kızımız doktor olmak istiyor. Pırıl pırıl akıllı bir genç kız bir an önce olayın etkisinde kurtulması için her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Fatma'nın normal hayatına dönmesi için destek olmamız lazım okula başlasın. Yarın okula başlayacak dersleri çok iyi, doktor olacak. Geleceği huzurla güvenle bakması için yanında olacağız. Şiddetin her türlüsüne karşıyız" dedi.

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