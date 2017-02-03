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Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’dan "Komşunu Al Gel" Açıklaması

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Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’dan "Komşunu Al Gel" Açıklaması
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gurbetçiler için başlattığı "Komşunu al gel" kampanyasına ilişkin,...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gurbetçiler için başlattığı "Komşunu al gel" kampanyasına ilişkin, "Komşularıyla ve akrabalarıyla ülkemizi gezip görsünler hem de turizme bir katkıları olsun" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Komşunu da al gel" kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kaya, "Biliyorsunuz Türkiye, dünyanın en yaşanılabilir, tarihi, kültürel ve turizm cenneti diyebileceğimiz bir ülkesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün ifade ettiği gibi eskiden deniz, kum turizmi varken bugün çok farklı alanlarda turizm noktasında dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline geldik. Global olarak dünyada yaşanan sıkıntılar nedeniyle turizmimizde de bir miktar düşüş oldu. Bu kampanya ile biz Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın komşularıyla birlikte Türkiye'ye tatile gelmesini arzu ediyoruz. Türkiye, dünyanın en güzel ülkelerinden biri ve turizm cenneti aynı zamanda" dedi.

Bakan Kaya, yurt dışında yaşayan vatandaşları büyük organizasyonları Türkiye'de yapmaya davet ederek, "Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, sünnet, düğün gibi cemiyetlerini de yurdumuzda yapsınlar. Hem komşularıyla ve akrabalarıyla ülkemizi gezip görsünler hem de turizme bir katkıları olsun. Bütün vatandaşlarımızı komşularıyla birlikte bekliyoruz" diye konuştu.

Bakan Kaya ile birlikte Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da kampanyayı desteklediklerini söyledi. Usta, "Güzel bir proje, destekliyoruz. Ülkemize gelsin, bu hizmetlerden istifade etsinler biz de onlarla moral bulalım. Buradaki hemşehrileri, dostları, akrabaları onlarla kaynaşmış olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantıda yurt dışındaki vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Komşunu al gel" kampanyası başlatmıştı.

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