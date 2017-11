Aile Ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğünden Yangın Tatbikatı

Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü bünyesindeki personele yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatına Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürü Bilgin Özbaş, il müdür yardımcıları ve kurum personeli katıldı. Edirne İtfaiye Müdürlüğünde görevli uzman personeller tarafından verilen eğitimde; yangının nedenleri, yangına sebebiyet verebilecek unsurlar, farklı maddeler üzerinde yangın söndürme durumları, yangında ilk kurtarılacaklar, yangında bireylere yönelik yaklaşım, yangında ilk yardım ve yangın tüpü kullanımı anlatıldı.

Eğitimde konuşma yapan Özbaş, "Yangına etkili bir şekilde müdahale için İl Müdürlüğü müdahale gurubu oluşturduk, her grubun yapacağı işler farklılık göstermektedir. Müdahale grupları girişteki panomuzda yer almaktadır. Her oluşturulan grup, kendisi için verilen görevleri yapmakla sorumludur. Kurtarma grubu, İlk Yardım Grubu, Taşıma Grubu, Müdahale Grubu ve Koruma Grubu şeklinde oluşturulan bu gruplar disiplinli bir şekilde hazırda bulunması ve malzemelerinin her zaman kontrol altında olması çok önemlidir" dedi.