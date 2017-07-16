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Ailelere Rehber Olacak Bilgiler Sgm’de

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Ailelere Rehber Olacak Bilgiler Sgm’de
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma Birimi tarafından Sakaryalı aileler için düzenlenen Aile Eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma Birimi tarafından Sakaryalı aileler için düzenlenen Aile Eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu "Eğitime katılan ailelerimize çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeleri için gerekli olacak bilgi ve becerileri kazanmalarına olanak sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Aile Danışma Birimi tarafından düzenlenen Aile Eğitimi tüm hızıyla sürüyor. Aile Danışma Birimi; Bireysel Danışmanlık, Çocuk Danışmanlığı ve Çift Danışmanlığı hizmetlerinin yanı sıra kişisel farkındalık ve aile bütünlüğüne yönelik eğitimler ile yaz döneminde Sakaryalılara hizmet vermeye devam edecek. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için özveriyle çalıştıklarını ifade etti. Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen Aile Eğitimleri ile aile bireylerinin bugünkü ve gelecekteki rollerinde çocukları için birer rehber olmayı hedeflediklerini belirten Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu "Aile eğitiminin amacı, birey ve ailelerin yeni koşullara uyum sağlamasını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini geliştirmek ve güçlendirmektir. Aile bireyleri çocukların rol modelleridir. Çocuklar için birer rehberdir. Bunun içinde eğitime katılan ailelerimize çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeleri için gerekli olacak bilgi ve becerileri kazanmalarına olanak sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kıroğlu sözlerinin devamında "Çocuklarımız; iyi bakılma, sağlıklı büyüme, sevgi ortamında yetişme, kaliteli eğitim alma ve kendini özgürce ifade etme haklarına sahiptir. Çocuklar ve ailelerin yaşam kalitelerini yükseltip, bilinçli ve farkındalık sahibi birer birey olarak yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaları adına eğitimlerimiz sürmeye devam edecek. Sağlıklı bireylerin yetişmesine destek olmaları için eğitimlerimize tüm Sakaryalı aileleri davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailelere Rehber Olacak Bilgiler Sgm’de

Ailelere Rehber Olacak Bilgiler Sgm’de

Ailelere Rehber Olacak Bilgiler Sgm’de

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