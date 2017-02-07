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Ailelerin Bebek Mutluluklarına Ortak Oluyorlar

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Ailelerin Bebek Mutluluklarına Ortak Oluyorlar
Manisa Büyükşehir Belediyesinin bilinçli anneler ve sağlıklı bebekler hedefiyle başlattığı "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin bilinçli anneler ve sağlıklı bebekler hedefiyle başlattığı "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eşi Şeyda Ergün ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Hoş Geldin Bebek hizmetinden yararlanan ailelerin evlerine ziyaret gerçekleştirerek, ailelerin bebek mutluluğuna ortak oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir canlının doğduğu andan itibaren ölümüne ve defin işlemlerine kadar süreci kapsayan hizmetleri içerisinde hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek Projesini başarıyla sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ebe Gülşah Filiz, yeni anneleri evlerinde ziyaret ediyor, bebeklerin rutin kontrollerini gerçekleştirerek anne ve bebek bakımı hakkında aile bireylerini bilgilendiriyor. Başarıyla yürütülen ve ilgi gören proje kapsamında ev ziyaretlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eşi Şeyda Ergün ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da katılarak, ailelerin bebek mutluluğuna ortak oldu.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, "Ev ziyaretlerimiz kapsamında lohusa annelerin ve bebeklerin rutin kontrolleriyle bakımları ebemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Ebemiz ayrıca bebek sağlığı, bebek güvenliği, bebek bakımı, bebeğin gelişimi ve davranış süreçleri, bebeğin aşıları, beslenme, uyku ve dinlenme, emzirme, aile planlaması, anne sütü ve önemi hakkında bilgi ve eğitimler vermektedir. Ayrıca annelerimize hediye paketi de veriyoruz" dedi.

Ailelerin Bebek Mutluluklarına Ortak Oluyorlar

Ailelerin Bebek Mutluluklarına Ortak Oluyorlar

Ailelerin Bebek Mutluluklarına Ortak Oluyorlar

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