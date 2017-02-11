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Ailesi Topluca Şehidin Tabutuna Sarılarak Vedalaştı

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Ailesi Topluca Şehidin Tabutuna Sarılarak Vedalaştı
Suriye'deki Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El-Bab'da DAEŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın ailesi, Adana'da...

Suriye'deki Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El-Bab'da DAEŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın ailesi, Adana'da düzenlenen törende genç onbaşının tabutuna dakikalarca sarılarak gözyaşı döktü.

Fırat Kalkanı Operasyonu'nun sürdüğü Suriye'deki El-Bab bölgesinde terör örgütü DAEŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın naaşı yapılan otopsinin ardından Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan baba evine götürüldü.

2 yıllık Tank Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın cenazesi daha sonra tören yapılmak üzere Adana Merkez Camii'ne getirildi. Şehidin annesi Sema ve babası Salih Topal ile üçü kız, ikisi erkek kardeşleri, genç şehidin tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü.

Anne Sema Topal, oğlunun fotoğrafına sarılıp ağlarken, kız kardeşi ise genç şehidin kamuflajına sarılıp ağladı. Şehidin çocukluk arkadaşı da boynuna bağladığı Türk bayrağıyla sarıldığı tabuttan dakikalarca ayrılamadı. Şehidin kardeşlerini, şehidin tabutunu öpen Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, sarılarak teselli etti.

Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Mahmut Demirtaş'ın yanısıra Adana Milletvekilleri Necdet Ünüvar, Fatmagül Demet Sarı, Tamer Dağlı, Zülfikar İnönü Tümer, İbrahim Özdiş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanı Ayhan Barut ile Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Baş katıldı.

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