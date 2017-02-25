Ailesinin Kayıp İlanı Verdiği Genç Kız Dolandırıcılık Yaparken Yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesinin hakkında kayıp ilanı verdiği genç kız kuyumcuya sahte bilezik satmaya çalışırken yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesinin hakkında kayıp ilanı verdiği genç kız kuyumcuya sahte bilezik satmaya çalışırken yakalandı. Polisin çapraz sorguya aldığı genç kızın ifadesi sonrasında sahte bilezikleri kuyumculara satmaya çalışan 4 kişilik şebeke çökertildi.

Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Unpazarı Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre İstanbul'dan 3 kişi ile birlikte Kdz. Ereğli ilçesine gelen 20 yaşındaki Rabia Ç., kuyumcu dükkanına girerek kendisine babaannesi tarafından hediye edildiğini iddia ettiği bileziği acil paraya ihtiyacı olduğu söyleyip ertesi gün geri almak üzere satmak istedi. Kuyumcu bin 900 TL bedelle satın aldığı bilezikten şüphelenince altın tamircisine gönderdi. Kesilen bileziğin içerisinin gümüşten ve dışına ise altın kaplama yapılarak sahte bilezik elde edildiği anlaşılınca polis ekiplerine haber verildi.

Çapraz sorgudan 4 kişilik çete çökertildi

Kuyumcu dükkanına gelen polis ekipleri Rabia Ç.'yi emniyete götürerek çapraz sorguya aldı. Rabia Ç'nin üzerinden çıkan iki ayrı telefondan birinde sadece 4 telefon numarası bulunduğunu belirleyen polis ekipleri, telefon numaralarından birinin Türkiye genelinde daha önce birçok dolandırıcılık olayına karışan Erdal K.'ya (41) ait olduğunu belirledi. Erdal K. (41) ile birlikte Zonguldak il merkezinden Ereğli ilçesine 4 ay önce kiraladıkları 34 BF 3682 geldikleri sırada polisi fark eden şüpheliler, Rabia Ç.'nin eşi Cafer Ç. (20) ve Damla G. (22) yanlarındaki sahte altın bilezikleri atarak kurtulmaya çalıştı. Polis araçta yaptığı aramada sahte altın bilezikleri bulamayınca çevrede arama yaptı. Polis ekipleri çok sayıda sahte bileziği bir süre sonra bulmayı başardı. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Genç kızın dolandırıcılık anı güvenlik kamerasında

Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen ve bir süre sonra Cafer Ç.'ye kaçarak evlendiği anlaşılan Rabia Ç.'nin sahte bileziği rahat tavırlarla kuyumcuya satmaya çalışması iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kuyumcu dükkanına gelen Rabia Ç.'nin çalışanlarla sohbet edip bileziğini satmaya çalışması ve polis tarafından yakalanma anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.