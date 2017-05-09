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Ailevi Akdeniz Ateşi Tedavisi İçin Yeni Umut Türkiye’den

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Ailevi Akdeniz Ateşi Tedavisi İçin Yeni Umut Türkiye’den
Genetik geçişli bir hastalık olan Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), Akdeniz ve Ortadoğu kökenli toplumlarda sık görülüyor.

Genetik geçişli bir hastalık olan Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), Akdeniz ve Ortadoğu kökenli toplumlarda sık görülüyor.

AAA tedavisi için umut vadeden RPH-104 biyoteknolojik ilaç, bu hastaların yaşam sürelerini uzatabilecek.

Biyoteknolojiyle üretilen Türkiye'nin ilk orijinal biyolojik ilacı olmaya aday olan RPH104 isimli molekülün Faz-1 klinik çalışmasından umut veren sonuçlar elde edildi. AR-GE'den aldığı güçle cesaret alan ve 4 yıldır bu yaklaşımla faaliyet gösteren TRPharm firması, işbirliği içinde olduğu üniversiteler ile birlikte, KKTC'de düzenlenen "9. Uluslararası Ailevi Akdeniz Ateşi ve Sistemik Otoinflamatuvar Hastalıklar Kongresi"nde Faz1 çalışmasından elde edilen sonuçları paylaştı.

TRPHARM Başkanı Tuygan Göker, geliştirmesi Türkiye'de tamamlanacak ve olumlu sonuçlanırsa Ailesel Akdeniz Ateşi tedavisinde kullanılacak ilacın, dünya pazarından önemli ölçüde pay alacağı değerlendirmesinde bulundu. Göker, "Türkiye'nin bu ölçekteki ilk AR-GE odaklı start-up ilaç şirketiyiz ve 4 yıl gibi kısa bir sürede bu sahada pek çok ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yaptıklarımızın tüm ilaç sektörü için de AR-GE'de cesaretlendirici bir Start-Up rol model olduğunu düşünüyorum" dedi.

Türk bilim insanları ve ilaç sektöründe gereken bilgi birikiminin olduğunu ifade eden Göker, kamu-özel sektör işbirliklerinin artarak devam etmesiyle Türkiye'den bize uygun ve sonuçlarıyla Güney Kore'yi yakalayıp, geride bırakacak düzeyde değer yaratılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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