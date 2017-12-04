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Air İndia Havayolları Uçağı Hasta Yolcu Nedeniyle İstanbul’a İndi

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Air İndia Havayolları Uçağı Hasta Yolcu Nedeniyle İstanbul’a İndi
Air İndia Havayolları'nın Ahmedabad-Londra seferini yapan uçağı kalp krizi geçiren bir yolcu nedeniyle İstanbul'a indi.

Air İndia Havayolları'nın Ahmedabad-Londra seferini yapan uçağı kalp krizi geçiren bir yolcu nedeniyle İstanbul'a indi.

Hindistan'ın Ahmedabad kentinden Londra'ya gitmek üzere havalanan Air İndia'nın Boeing 787 tipi uçağı Türkiye hava sahasında seyir halindeyken bir yolcu kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine AL171 sefer sayılı uçağın pilotu en yakın meydan olan İstanbul Atatürk Havalimanı'na acil iniş yapma kararı aldı. Uçak saat 10.53'de İstanbul'a iniş yaparken kalp krizi geçiren yolcu hastaneye kaldırıldı. Uçak bir süre sonra Londra'ya gitmek üzere yeniden havalanacak.

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