Ajax Finale Göz Kırptı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında Fransız ekibi Lyon'u 4-1 mağlup ederek finale göz kırptı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında Fransız ekibi Lyon'u 4-1 mağlup ederek finale göz kırptı.

Hollanda ekibi Ajax, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Johan Cruyff Arena'da Fransız ekibi Lyon'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 25. dakikada Traore ile 1-0 öne geçti. 34. dakikada Dolberg'in fileleri havalandırmasıyla Ajax ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda hızlı bir giriş yapan Hollanda ekibi, 49. dakikada Amin Younes'in golüyle 3 farklı öne geçti. (3-0) Lyon 66. dakikada Valbuena'nın golüyle umutlanırken, son sözü 71. dakikada Traore söyledi ve Ajax, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

İki takım arasında Fransa'da oynanacak rövanş mücadelesi 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak.