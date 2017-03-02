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Ak Gençlerin Çifteler Çıkarması

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Ak Gençlerin Çifteler Çıkarması
AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları üyeleri, Çifteler ilçesinde düzenlenen "Genç Kürsü" programına katıldı.

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları üyeleri, Çifteler ilçesinde düzenlenen "Genç Kürsü" programına katıldı.

AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Av. Fatih Özata ve ekibi, Çifteler'de düzenlenen "Genç Kürsü" programında, Çifteler teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Av. Fatih Özata'nın konuşmacı olduğu genç kürsü programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Genç kürsü programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve referandum hakkında bilgilendirme yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sisteminin anlatıldığı programda, vatandaşların merak ettiği sorular da cevaplandı. Çiftelerli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan programda, İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Fatih Özata'ya vatandaşlar tarafından "evet kartı" hediye edildi.

Ak Gençlerin Çifteler Çıkarması

Ak Gençlerin Çifteler Çıkarması

Ak Gençlerin Çifteler Çıkarması

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