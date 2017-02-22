Ak Kadınlar Buharkent’te Buluştu

AK Parti Kadın Kolları Aydın İl Başkanlığı 2. İstişare toplantısı, Buharkent Düğün Salonunda partililerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

AK Parti Kadın Kolları Aydın İl Başkanlığı 2. İstişare toplantısı, Buharkent Düğün Salonunda partililerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıya AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçe kadın kolları başkanları ve partililer katıldı.

Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, Aydın'da bu kadar ak yürekli kadın varken sırtlarının yere gelmeyeceğini belirtti.

Sarıbaş, "Bugün Buharkent'te kadınlarımız ile güçlü olduğumuzu gösterdik. Biz bir olursak, birlik olursak, Aydınımıza neler kazandırabileceğimizi gördük. Buharkent'te aslında sadece bir toplantı gerçekleştirmedik. Sırtımızı kimlere yasladığımızı, kimlerle birlikte bu yola baş koyduğumuzu gördük. Allah" ın izniyle bizim Aydın'da bu kadar AK yürekli kadınımız varken sırtımız yere gelmez" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, AK Parti Kadın Kolları teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıda teşkilat içi çalışmalarda Ocak ayı birincisi Ak Parti Kuşadası Kadın Kolları teşkilatına plaketi takdim edildi.