  • BIST 88.978
  • Altın 143,438
  • Dolar 3,6110
  • Euro 3,7929
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 8 °C

Ak Kadınlar Buharkent’te Buluştu

» »
Ak Kadınlar Buharkent’te Buluştu
AK Parti Kadın Kolları Aydın İl Başkanlığı 2. İstişare toplantısı, Buharkent Düğün Salonunda partililerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

AK Parti Kadın Kolları Aydın İl Başkanlığı 2. İstişare toplantısı, Buharkent Düğün Salonunda partililerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıya AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçe kadın kolları başkanları ve partililer katıldı.

Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, Aydın'da bu kadar ak yürekli kadın varken sırtlarının yere gelmeyeceğini belirtti.

Sarıbaş, "Bugün Buharkent'te kadınlarımız ile güçlü olduğumuzu gösterdik. Biz bir olursak, birlik olursak, Aydınımıza neler kazandırabileceğimizi gördük. Buharkent'te aslında sadece bir toplantı gerçekleştirmedik. Sırtımızı kimlere yasladığımızı, kimlerle birlikte bu yola baş koyduğumuzu gördük. Allah" ın izniyle bizim Aydın'da bu kadar AK yürekli kadınımız varken sırtımız yere gelmez" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, AK Parti Kadın Kolları teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıda teşkilat içi çalışmalarda Ocak ayı birincisi Ak Parti Kuşadası Kadın Kolları teşkilatına plaketi takdim edildi.

Ak Kadınlar Buharkent’te Buluştu

Ak Kadınlar Buharkent’te Buluştu

Ak Kadınlar Buharkent’te Buluştu

Ak Kadınlar Buharkent’te Buluştu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atso Başkanı Özel, Cankurtaran Tüneli’nin Önemine Değindi22 Şubat 2017 Çarşamba 10:38
  • Pasinler’de Çiftçilere Sertifika Verildi22 Şubat 2017 Çarşamba 10:33
  • Yusufeli’nde Sokak Kütüphanesi Kuruldu22 Şubat 2017 Çarşamba 10:33
  • Ak Kadınlar Buharkent’te Buluştu22 Şubat 2017 Çarşamba 10:33
  • Beü’de Öğrencilere İtalyanca Kursu22 Şubat 2017 Çarşamba 10:33
  • Yayladağı’nda Arıcılık Yapan Suriyeli Muhammed’den Gençlere "Bal Gibi İş" Tavsiyesi22 Şubat 2017 Çarşamba 10:33
  • Ankara Büyükşehirden Modern Teknolojiyle Kolay Temizlik22 Şubat 2017 Çarşamba 10:33
  • Malazgirt’te Özel Banka Şubesi İçin Girişim22 Şubat 2017 Çarşamba 10:33
  • Büyükçekmece Belediyesinden Roman Çalıştayı22 Şubat 2017 Çarşamba 10:33
  • Mahmudiye Atatürk İlkokulu Öğrencileri Bowling Topuna İlk Kez Dokundu22 Şubat 2017 Çarşamba 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti