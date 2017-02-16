Ak Kadınlardan Başkan Gülcüoğlu’na Ziyaret

Belediye Başkanımız Şinasi Gülcüoğlu AK Parti Bünyan İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Adıyaman ve Yönetimini makamında ağırladı.

Belediye Başkanımız Şinasi Gülcüoğlu AK Parti Bünyan İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Adıyaman ve Yönetimini makamında ağırladı.

Bünyan'a kazandırılan hizmetlerden ötürü Başkanımız Şinasi Gülcüoğlu'na teşekkür eden AK Parti Bünyan İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Adıyaman, "Belediyemizin ortaya koyduğu proje ve çalışmalar ilçemizin geleceği açısından oldukça önemli. Sayın Başkanımız hayata geçirdiği hizmetlerle Bünyanlı hemşerilerimizin gönlünde yer almıştır. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanımız Şinasi Gülcüoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, AK Parti Bünyan İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Toplumumuzda ve Dinimizde olduğu gibi kadınlarımızın bizdeki ve davamızdaki yeri her zaman ayrı olmuştur. Belediye olarak; üstlendiği rol ve görevler ile toplumu ayakta tutan ve davamızı her zaman bir adım ileriye götürmek için fedakarca çalışan kadınlarımızın rahatı ve refahı için çalışıyor, gayret ediyoruz. İlçemize yaptığımız başarılı hizmetlerde sizlerin çok büyü rolü var. Biz, sizleri arkamızda gördüğümüz zaman ayrı bir mutluluk, ayrı bir güven duyuyoruz. Sizlerin sabrı ve desteği ile birlikte daha güzel işler yapacağız." diye konuştu.