  • BIST 95.838
  • Altın 140,884
  • Dolar 3,5843
  • Euro 3,8913
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Ak Parti 2019 Seçimleri İçin Çalışmalara Başladı

» »
Ak Parti 2019 Seçimleri İçin Çalışmalara Başladı
AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Selman Akış referandum sonrası hedeflerinin 2019 seçimleri olduğunu belirterek bu kapsamda çalışmalara şimdiden...

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Selman Akış referandum sonrası hedeflerinin 2019 seçimleri olduğunu belirterek bu kapsamda çalışmalara şimdiden başlayacaklarını belirtti.

Sarıgöl AK Parti Danışma Kurulu Toplantısı İlçe Lokalinde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantının divan başkanlığına İl Başkan yardımcısı Musa Özdemir seçildi.

Toplantının açılış Konuşmasını yapan AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammet Toy, "16 Nisan'da yapılan referandumda itilaf partilerine karşı 8 bin 300 oy aldık. AK Parti olarak oyumuzu koruduk." dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin rahatsızlığından dolayı toplantıya katılamadığını belirten İl Başkan Yardımcısı Selman Akış, "Türkiye genelinde yüzde 52 oy alarak evet çıktı. Bu başarı sizlerin çalışması ile oldu. Şimdi önümüzde 2019 seçimleri var. Aynı şevkle çalışacağız. 16 Nisan'da kim ne oy verdiyse verdi. Hepsine karşı saygılıyız. Sarıgöl'ün AK Parti'li belediye ile tanışması için çalışacağız. Çalışmalarımızı şimdiden başlayacağız." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam ederken, Danışma Kurulu toplantısına Manisa AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selman Akış, İl Başkan yardımcısı ve Sarıgöl Koordinasyonu Musa Özdemir, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Toy, Kadın Kolları İlçe Başkanı Emine Uysal, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Çiçek, partililer ve muhtarlar katıldı.

Ak Parti 2019 Seçimleri İçin Çalışmalara Başladı

Ak Parti 2019 Seçimleri İçin Çalışmalara Başladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilim Fuarı Gerçekleştirildi11 Mayıs 2017 Perşembe 16:21
  • 112 Ekiplerine Saldırı11 Mayıs 2017 Perşembe 16:21
  • Engellilerden Trafikte Farkındalık Yürüyüşü11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
  • Başkan Yücel Görme Engellilerle Buluştu11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
  • Vali İsmail Ustaoğlu, Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileriyle Buluştu11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
  • Mardin’de ‘Fotomaraton’ Yarışması Başladı11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
  • Serdivan Belediyesinden Vergi Ödemelerinizi Unutmayın Uyarısı11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
  • Hakkari’de Engelliler Haftası Etkinliği11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
  • Vali İsmail Ustaoğlu, Karayolu Trafik Haftası Dolayısıyla Taşhan’da Düzenlenen Sergiye Katıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
  • Yeni Üniversite İçin El Ele Verdiler11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti