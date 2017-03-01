Ak Parti 46. Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Serdivan ilçe Teşkilatının 46. Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 16 Nisan'da gerçekleşecek oylamanın...

AK Parti Serdivan ilçe Teşkilatının 46. Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 16 Nisan'da gerçekleşecek oylamanın önemine değindi. Yusuf Alemdar referandum tarihine kadar AK Parti Serdivan ilçe Teşkilatı olarak tam kadro sahada olacaklarını ve anayasa değişikliği ile birlikte yeni sitemin ülkemize kazandıracakları hakkında vatandaşları birebir bilgilendireceklerini söyledi.

Kamuoyunda anayasa değişikliği maddeleri üzerinden farklı spekülasyonların döndüğünü ve topluma algı operasyonu yapılmak istendiğini dile getiren Yusuf Alemdar, yalan ve yanlış bilgilendirmelerle oluşturulmak istenen bu algının herkes tarafından fark edildiğini ve 16 Nisan'da bir kez daha "EVET" diyerek milletin sandıkta gerekli cevabı vereceğini belirtti. Danışma Meclisi toplantısında teşkilat üyelerine seslenen 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay ise kendisinin neden evet diyeceğini ve Türkiye'nin de evet demesi gerektiğini maddeler üzerinden anlattı. Referandum'da evet oylarının yüzde 60'ların altına düşmemesi gerektiğine vurgu yapan Tunay, "Biz az bir oyla evet'i çıkartırsak bizim başımıza çorap örmek isteyenler hemen sahneye çıkacaklar. 60'ın 65'in 70'in altına düşmemek lazım. Sanmayın ki 15 Temmuzda birileri tamam bu iş bitti dedi. Sahne önündeydiler şimdi sahne arkasına geçtiler. Bu iş 52, 53 veya 54'le yani az bir farkla geçerse meşruiyet tartışması yaratmak isteyecekler. Ben bir dostunuz olarak söylüyorum. Arada 2 puan 3 puan var buralarda karışıklık çıkarmaya çalışacaklar. Ama 60'la 65'le 70'le geçerse hiç kimse bir şey diyemez" dedi.

1950'den beri çok partili hayatla birlikte Türkiye'nin ekonomik anlamda en çok büyüdüğü zamanların tek parti iktidarları zamanında olduğunu vurgulayan Tunay, "Bu benim düşüncem değil. Rakamlarla, istatistiklerle açıklanmış. Rahmetli Menderes, rahmetli Demirel, rahmetli Özal ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte AK Parti dönemi. Bunu biz söylemiyoruz ekonomik veriler söylüyor. Bir daha koalisyon ve sonucunda ekonomik kaos istemiyorsak evet diyeceğiz" ifadelerine yer verdi.